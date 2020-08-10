В "Евросолидарности" выражают непонимание решением об отмене местных выборов на освобожденных территориях Донбасса

Народные депутаты фракции "Европейская солидарность" Мария Ионова, Ирина Геращенко и Иванна Климпуш-Цинцадзе выражают непонимание решением Центральной избирательной комиссии об отмене проведения местных выборов в 10 громадах Донецкой и 8 – Луганской областей.

"Выборы на Донбассе отменили только в 2014, в горячую фазу российско-украинской войны, когда обстрелы украинских территорий продолжались днем и ночью, и не было никакой возможности организовать процесс голосования, обеспечить элементарную безопасность. С 2015 освобожденные территории избирали местные власти, активно формировались ОТГ, где также проводились выборы. Наша команда обеспечила прозрачные и демократические президентские выборы в 2019, освобожденный Донбасс выбирал и этот парламент", - написала Геращенко на странице в Фейсбуке в понедельник.

Нардеп подчеркнула, что нелогичным выглядит решение об отмене местных выборов в ряде населенных пунктов освобожденных территорий Донбасса, особенно в контексте объявленного перемирия, когда местные власти, военно-гражданские администрации (ВГА) вместе с руководством ООС должны быть полностью способны обеспечить безопасный процесс волеизъявления граждан.

"Зе-команда не без основания боится, что полностью проигрывает местные выборы на всей территории Украины. Действительно, есть большой риск, что на Донбассе пророссийские партии и местные проекты могут не просто выиграть, а сформировать большинство в местных органах власти и сосредоточиться не на децентрализации, а на продвижении кремлевских прихотей и откровенно путинской политики. Но риски растерзания страны откровенно пророссийскими политиками и проектами не решаются отменой выборов", - считают в "Евросолидарности".

Геращенко отметила, что для противодействия таким угрозам должны работать спецслужбы, правоохранительные органы.

Так, по мнению нардепа, отмена местных выборов в отдельных населенных пунктах Донбасса без соответствующего разъяснения властью вызывает недоумение, возмущение местного населения и похоже на отработку сценария фальсификаций и подтасовок предстоящих местных выборов.

Как сообщалось, 8 августа ЦИК пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

В пресс-службе ЦИК напомнили, что 30 июля Комиссия обратилась к Донецкой и Луганской облгосадминистрациям - областным военно-гражданским администрациям относительно предоставления выводов о возможности организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года. 7 августа в Комиссию поступили такие выводы и ЦИК после их анализа, и приняла соответствующее решение.

В перечень таких громад входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

При этом Комиссия отметила, что всю ответственность за определение соответствующих территорий несут те органы, которые предоставили соответствующую информацию.

9 августа в организации партии "Слуга народа" в Донецкой области заявили, что будут настаивать на безотлагательном проведении местных выборов в отдельных территориях вдоль линии соприкосновения сторон сразу же после предоставления военным командованием достаточных гарантий безопасности.

30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября, текущего года. Предусмотрено, что 25 октября пройдут "очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов", кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.