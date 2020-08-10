В "Слуге народа" призвали власти Беларуси к сдержанности в отношении протестующих и поддержали право людей на мирный протест

Народные депутаты Украины фракции "Слуга народа"призывают власти Беларуси проявить сдержанность в отношении протестующих и обеспечить прозрачность избирательного процесса, заявила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

"Мы, народные депутаты Украины, с беспокойством наблюдаем за развитием событий вокруг выборов президента Беларуси. Учитывая близость и родство народов наших стран, считаем необходимым выразить поддержку свободы белорусского народа избирать представительные органы власти, включая президента, демократическим правовым способом", - написала Кравчук на своей странице в Facebook в понедельник.

Заместитель председателя фракции заявила: "Украинский народ заплатил высокую цену за преданность этим принципам. Память об этих жертвах побуждает нас призвать белорусские власти проявлять сдержанность в отношении протестующих, не допустить нарушения прав человека при реализации белорусами одного из основополагающих прав - на мирный протест".

По словам Кравчук, избирательный процесс в соседней стране происходил с нарушениями, что и вызвало протесты. А потому зампредседателя фракции "Слуга народа" призвала белорусские власти дать ответ на вопросы, которые тревожат общество.

"Обращает на себя внимание тот факт, что протесты в Беларуси вызваны многочисленными сообщениями о нарушениях и некоторыми непрозрачными событиями, которые происходили в ходе избирательной кампании и в день голосования. Для сохранения мира, спокойствия и общественного согласия в Беларуси призываем представителей соответствующих ветвей власти и государственных институтов нашей дружественной страны-соседки быстрее предоставить достоверные и четкие ответы на вопросы протестующих", - сказано в сообщении.

Депутат подчеркнула важность сдержанности и честности каждой из сторон: "От открытости, честности, прозрачности и сдержанности всех сторон и участников выборов зависит не только общественное согласие в Беларуси, но и сохранение и укрепление ее суверенитета, последующее признание результатов выборов мировым сообществом, а следовательно - международная поддержка и защита государственности дружественной нам страны. Да здравствует свободная и независимая Беларусь!", - написала нардеп.

Кравчук призвала остальные фракции Верховной Рады Украины присоединится к обращению.