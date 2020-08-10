Политика

10:49 10.08.2020

В "Слуге народа" призвали власти Беларуси к сдержанности в отношении протестующих и поддержали право людей на мирный протест

2 мин читать
В "Слуге народа" призвали власти Беларуси к сдержанности в отношении протестующих и поддержали право людей на мирный протест

 Народные депутаты Украины фракции "Слуга народа"призывают власти Беларуси проявить сдержанность в отношении протестующих и обеспечить прозрачность избирательного процесса, заявила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

"Мы, народные депутаты Украины, с беспокойством наблюдаем за развитием событий вокруг выборов президента Беларуси. Учитывая близость и родство народов наших стран, считаем необходимым выразить поддержку свободы белорусского народа избирать представительные органы власти, включая президента, демократическим правовым способом", - написала Кравчук на своей странице в Facebook в понедельник.

Заместитель председателя фракции заявила: "Украинский народ заплатил высокую цену за преданность этим принципам. Память об этих жертвах побуждает нас призвать белорусские власти проявлять сдержанность в отношении протестующих, не допустить нарушения прав человека при реализации белорусами одного из основополагающих прав - на мирный протест".

По словам Кравчук, избирательный процесс в соседней стране происходил с нарушениями, что и вызвало протесты. А потому зампредседателя фракции "Слуга народа" призвала белорусские власти дать ответ на вопросы, которые тревожат общество.

"Обращает на себя внимание тот факт, что протесты в Беларуси вызваны многочисленными сообщениями о нарушениях и некоторыми непрозрачными событиями, которые происходили в ходе избирательной кампании и в день голосования. Для сохранения мира, спокойствия и общественного согласия в Беларуси призываем представителей соответствующих ветвей власти и государственных институтов нашей дружественной страны-соседки быстрее предоставить достоверные и четкие ответы на вопросы протестующих", - сказано в сообщении.

Депутат подчеркнула важность сдержанности и честности каждой из сторон: "От открытости, честности, прозрачности и сдержанности всех сторон и участников выборов зависит не только общественное согласие в Беларуси, но и сохранение и укрепление ее суверенитета, последующее признание результатов выборов мировым сообществом, а следовательно - международная поддержка и защита государственности дружественной нам страны. Да здравствует свободная и независимая Беларусь!", - написала нардеп.

Кравчук призвала остальные фракции Верховной Рады Украины присоединится к обращению.

Теги: #акции_протеста #кравчук #слуга_народа #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:29 10.08.2020
Десятки человек пострадали в ходе беспорядков в Минске, один скончался - правозащитники

Десятки человек пострадали в ходе беспорядков в Минске, один скончался - правозащитники

09:38 10.08.2020
Зеленский призывает власти Беларуси и протестующих к диалогу, максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия

Зеленский призывает власти Беларуси и протестующих к диалогу, максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия

09:23 10.08.2020
ЦИК Беларуси: Лукашенко набрал 80,23% голосов, Тихановская 9,9% - предварительные данные

ЦИК Беларуси: Лукашенко набрал 80,23% голосов, Тихановская 9,9% - предварительные данные

01:32 10.08.2020
В МВД Беларуси подтвердили данные о задержаниях на акциях протеста, заявили, что держат ситуацию под контролем

В МВД Беларуси подтвердили данные о задержаниях на акциях протеста, заявили, что держат ситуацию под контролем

01:23 10.08.2020
Явка на выборах президента Беларуси составила 84% - ЦИК

Явка на выборах президента Беларуси составила 84% - ЦИК

00:59 10.08.2020
Минская милиция не подтверждает использование водометов и светошумовых гранат, не располагает сведениями о пострадавших

Минская милиция не подтверждает использование водометов и светошумовых гранат, не располагает сведениями о пострадавших

00:44 10.08.2020
Тихановская побеждает на 20-ти участках в Минске и Минском районе Беларуси – штаб

Тихановская побеждает на 20-ти участках в Минске и Минском районе Беларуси – штаб

00:41 10.08.2020
В МВД Беларуси созданы оперативные штабы в связи с протестами в республике – СМИ

В МВД Беларуси созданы оперативные штабы в связи с протестами в республике – СМИ

00:36 10.08.2020
Против протестующих в Минске использованы водометы и светошумовые гранаты – СМИ

Против протестующих в Минске использованы водометы и светошумовые гранаты – СМИ

00:33 10.08.2020
Штаб Тихановской заявил о ее победе на трех участках в Минске

Штаб Тихановской заявил о ее победе на трех участках в Минске

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский призывает власти Беларуси и протестующих к диалогу, максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия

ЦИК Беларуси: Лукашенко набрал 80,23% голосов, Тихановская 9,9% - предварительные данные

Украина должна поставить точку в вопросе законодательного определения статуса крымскотатарского народа как коренного – Зеленский

Украина всегда готова сотрудничать с госорганами США в соответствии со своими обязательствами – глава ОПУ

Зеленский вновь заявил, что Украина, как государство, не будет никоим образом вмешиваться в выборы в США

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина должна поставить точку в вопросе законодательного определения статуса крымскотатарского народа как коренного – Зеленский

Американские дипломаты призывают РФ прекратить нарушения прав человека крымских татар и покинуть территорию Украины

Передислокация войск США в Европе направлена на усиление сдерживания РФ - шеф Пентагона

Донецкая облорганизация "Слуги народа" будет настаивать на проведении местных выборов на территориях вдоль линии соприкосновения после предоставления военными гарантий безопасности - заявление

В Беларуси основной день выборов президента, досрочно проголосовали 41,7% избирателей

В Беларуси пройдут президентские выборы

Украина всегда готова сотрудничать с госорганами США в соответствии со своими обязательствами – глава ОПУ

Зеленский вновь заявил, что Украина, как государство, не будет никоим образом вмешиваться в выборы в США

Украина может возобновить подачу воды в оккупированный Крым в случае гуманитарной катастрофы и только для нужд населения - Шмыгаль

ЦИК определила перечень громад Донецкой и Луганской областей, в которых невозможно провести местные выборы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА