Политика

16:28 30.07.2020

Гончаренко называет назначение Кравчука в ТКГ плохим знаком

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Гончаренко называет назначение Кравчука в ТКГ плохим знаком

Назначение первого президента Украины (1991-1994) Леонида Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) является плохим знаком, заявил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Кравчук во главе нашей делегации в ТКГ в Минске - бесспорно плохой знак. Леонид Макарович, при всем уважении к нему как к первому президенту, за последнее время неоднократно подтвердил фразу о том, что из политики нужно вовремя уйти", - сказал Гончаренко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Нардеп считает, что Кравчук имеет связи с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком, а, следовательно, и с президентом РФ Владимиром Путиным, что может, по мнению депутата, привести к сдаче государственных интересов.

"Кравчук имеет связи с Медведчуком, а, следовательно, и с Путиным. Таким образом, его назначение может означать победу той группы, что хочет достичь "мира любой ценой". То есть за счет сдачи интересов Украины и нашей полной капитуляции. Боюсь, что теперь ТКГ в Минске может превратиться в ликвидационную комиссию нашей государственности. Этого мы, конечно, не можем допустить", - добавил Гончаренко.

Теги: #ткг #кравчук #гончаренко
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