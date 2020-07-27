Политика

19:46 27.07.2020

Кулеба: нет никаких оснований изменять политику ЕС относительно России

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Кулеба: нет никаких оснований изменять политику ЕС относительно России

Нет никаких оснований изменять политику Европейского Союза относительно России, и так должно продолжаться до того момента, пока РФ не изменит свою агрессивную политику в отношении Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Министр Чапутович проинформировал меня о состоянии дискуссий в ЕС относительно и вопросов развития ЕС, в частности в бюджетной сфере, и относительно политики ЕС относительно России. Я довел до своего коллеги, что нет никаких оснований изменять политику относительно России. И так должно продолжаться до того момента, пока Россия не изменит свою агрессивную политику относительно Украины", - сказал Кулеба в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в Варшаве в понедельник.

Он подчеркнул, что это фундаментальный принцип, и Украина ожидает, что все государства-члены ЕС будут придерживаться этого подхода.

Теги: #ес #россия #политика
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