Кулеба: нет никаких оснований изменять политику ЕС относительно России

Нет никаких оснований изменять политику Европейского Союза относительно России, и так должно продолжаться до того момента, пока РФ не изменит свою агрессивную политику в отношении Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Министр Чапутович проинформировал меня о состоянии дискуссий в ЕС относительно и вопросов развития ЕС, в частности в бюджетной сфере, и относительно политики ЕС относительно России. Я довел до своего коллеги, что нет никаких оснований изменять политику относительно России. И так должно продолжаться до того момента, пока Россия не изменит свою агрессивную политику относительно Украины", - сказал Кулеба в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в Варшаве в понедельник.

Он подчеркнул, что это фундаментальный принцип, и Украина ожидает, что все государства-члены ЕС будут придерживаться этого подхода.