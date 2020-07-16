Евросоюз выделил 105 млн евро на финансирование новых программ помощи Украине

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подписала с Европейской комиссией три соглашения на финансирование новых программ помощи Европейского Союза для Украины на общую сумму в 105 млн евро, сообщает "Урядовый портал".

Финансирование будет предоставлено в рамках пакета помощи Евросоюза Украине, направленного на поддержку малого бизнеса, реформ и преодоления последствий эпидемии COVID-19.

"Помощь от Европейского Союза будет направлена на ряд направлений - от усиления возможностей органов и предоставление экспертных консультаций по проведению реформ, до инвестирования в малые фермерские хозяйства и инновационные гранты для развития малых и средних предприятий. Воплощение этих программ будет стимулировать развитие экономики Украины, а также позволит более эффективно противодействовать вызовам в сфере здравоохранения", - подчеркнула Стефанишина.

Отмечается, что 60 млн евро будут выделены на Программу технического сотрудничества 2020 года для повышения способности органов власти проводить реформы в рамках Соглашения об ассоциации. В частности, министерства получат экспертную поддержку при разработке и внедрении реформ. Программа также позволит улучшить качество законодательных процессов в парламенте, внедрить необходимые реформы в сфере здравоохранения и т.п.

Ещё 25 млн евро будут направлены на реализацию Программы поддержки Евросоюза для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине. Малые фермерские хозяйства смогут получить дополнительную грантовую поддержку, консультации и новые навыки для развития собственного производства и приобретения земли. Кроме того, программа позволит усовершенствовать управление ресурсами в рыбном и лесном хозяйствах.

В рамках программы "EU4BUSINESS: Поддержка малых и средних предприятий в Украине" будут выделены 20 млн евро. Программа предусматривает предоставление грантов для инновационных проектов по развитию малых и средних предприятий, создание новых рабочих мест и развития бизнеса на уровне местных общин, а также усовершенствование экономической политики в этой сфере в соответствии с лучшими международными практиками.