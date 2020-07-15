Политика

13:29 15.07.2020

"Батькивщина" будет оспаривать в КС авантюры власти с "перекройкой" карты Украины – Тимошенко

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"Батькивщина" будет оспаривать в КС авантюры власти с "перекройкой" карты Украины – Тимошенко

Власти Украины хотят антиконституционным способом "перекроить" карту Украины - чтобы не нести ответственность перед людьми, и партия "Батькивщина" будет оспаривать такое решение, в случае его принятия, в Конституционном суде страны, заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Сегодня в этом зале будет разворачиваться новая эпопея - власть хочет антиконституционно, постановлением Верховной Рады уничтожить 490 районов в Украине и заменить их 133 районами. Это хаос и беспорядок высокого уровня, это, по сути, свертывания поселенческой сети в Украине, лишение людей права жить", - возмутилась лидер "Батькивщины" во время выступления в Верховной Раде в среду.

Тимошенко убеждена, что очередная авантюра власти прямо нарушает права и интересы украинцев, которые таким образом будут лишены доступа к административным услугам, образования и медицины. Чтобы защитить граждан, "Батькивщина" обжалует эти решения в Конституционном суде.

"Я хочу сейчас четко заявить, что наша команда не допустит этого беспорядка, который вы хотите навязать стране. Поэтому, если будет проголосовано антиконституционное решение о ликвидации в стране 490 районов - мы обратимся в Конституционный суд и получим решение о неконституционности таких действий. Мы не дадим вам разрушать Украину, временные бездарные депутаты во главе с таким же президентом", - заверила политик.

Теги: #законопроект #районы #тимошенко #батькивщина #рада
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