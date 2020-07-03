Политика

13:24 03.07.2020

Посол: выбор президента Беларуси никаким образом не повлияет на двусторонние отношения с Украиной

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Посол: выбор президента Беларуси никаким образом не повлияет на двусторонние отношения с Украиной

Выбор президента Беларуси - воля белорусского народа, и это никаким образом не повлияет на двусторонние отношения Украины и Беларуси, заявил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

"Мы исходим из того, что выбор президента Беларуси - воля белорусского народа. При этом я уверен, что это никаким образом не повлияет на двусторонние отношения, потому что здесь многое зависит от отношения простого народа. Отношение белорусского народа к Украине известно, оно не подлежит никакому изменению или ревизии. Этого же мы ожидаем от украинского народа по отношению к белорусскому", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Сокол подчеркнул, что в основе двухстороннего сотрудничества Украины и Беларуси лежат глубокие экономические, культурно-гуманитарные и родственные связи.

"Президентские выборы состоятся, это будет выбор белорусского народа. В Украине за годы суверенитета сейчас шестой президент. И мне кажется, это никаким образом не сказывается на белорусско-украинских отношениях, потому что в основе двухстороннего сотрудничества лежат глубокие экономические, культурно-гуманитарные и родственные связи", - отметил посол.

В то же время, оценивая настроения населения в Беларуси в связи с выборами президента, дипломат указал, что электоральная кампания в Беларуси только началась, регистрация кандидатов еще не завершена, и пояснил, что кандидатом в президенты может быть зарегистрирован тот, кто собрал свыше 100 тыс. подписей граждан.

"Некоторые инициативные группы начали во время сбора подписей проводить незаконные акции, причем сопряженные с нарушением общественного порядка. Доходило до оскорбления оппонентов не только из числа действующей власти, но и оскорбления сотрудников правоохранительных органов. Реакция правоохранительных органов в данной ситуации абсолютно адекватна – их задача обеспечение порядка и стабильности в обществе", - отметил Сокол.

Он подчеркнул, что "все должно быть в рамках закона: и на стадии подготовки к выборам, и на стадии регистрации кандидатов в президенты, и в последующих действиях".

Отвечая на вопрос о том, нормализируется ли ситуация в Беларуси до выборов, посол сказал, что считает ее нормальной для электорального периода.

"Я исхожу из того, что она и сейчас нормальная для электорального периода. И я очень рад, что государство в данной ситуации в полном объеме выполняет свои обязательства перед гражданами по поддержанию правопорядка и обеспечению избирательного процесса в соответствии с белорусским законодательством",


Полный текст интервью с Соколом будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #сокол #взаимоотношения #посол #беларусь
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