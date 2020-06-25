Депутаты "Голоса" предложили законопроект о запрете занимать должности министров и ректоров университетов лицам, в чьих научных работах был обнаружен плагиат

Народные депутаты фракции "Голос" направили на регистрацию в Верховную Раду законопроект, который запретит занимать должности в Кабинете министров Украины и посты ректоров университетов людям, в чьих научных работах был обнаружен плагиат, заявила парламентарий и заместитель руководителя партии "Голос" Инна Совсун.

"Несмотря на многочисленные публичные протесты научной и образовательной сообществ, депутатов и активистов, правительство на закрытой части заседания назначило исполняющим обязанности министра образования и науки одиозного ректора Черниговского технологического университета Сергея Шкарлета. Этот ректор известен тем, что использовал чужие научные работы в своих, поддерживал Януковича, был членом "Партии регионов", а также купил за государственный счет роскошный авто стоимостью более 1,6 млн грн. Назначение господина Шкарлета главой МОН вопреки мнению экспертов и даже профильного комитета Верховной Рады свидетельствует не только о кадровом голоде в команде президента. Это также признак отсутствия стандартов качества для лиц, управляющих страной", - заявила Совсуе в своём видеообращении на странице в Facebook.

Для того, чтобы в будущем не допустить назначение на важные государственные посты лиц, в научных работах которых обнаружен плагиат, депутаты фракции разработали и подали на регистрацию в Раду законопроект, запрещающий таким людям занимать должности министров и ректоров университетов.

Также Совсун обратилась в Национальное агентство по обеспечению качества образования, которое уполномочено принимать решения о наличии нарушений академической добропорядочности, с требованием предоставить официальное заключение о научных работах и.о. министра образования Шкарлета.

Как сообщалось, 25 июня Кабинет министров Украины назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.