ЕС призывает Пекин сохранять высокую степень автономии Гонконга

В Брюсселе обратились к Пекину с призывом следовать обещаниям, данным в отношении Гонконга, заявил в понедельник председатель Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции, приуроченной к видеосаммиту ЕС-Китай.

"Мы выразили Китаю нашу серьезную обеспокоенность в связи с предложениями по закону о национальной безопасности в отношении Гонконга. Мы призвали Китай следовать обещаниям, данным народу Гонконга и международному сообществу относительно высокой степени автономии (этого региона) и гарантированных свобод", - сказал он.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь отметила, что ЕС проинформировал Пекин о том, что закон о национальной безопасности не соответствует ни законодательным нормам Гонконга, ни международным обязательствам Китая.

"Закон о национальной безопасности рискует серьезно подорвать принцип "одна страна - две системы" и высокую степень автономии Гонконга, которую мы бы хотели видеть неизменной. Именно эта автономия позволила Гонконгу процветать и быть таким успешным, поэтому, если Китай продолжит вводить этот закон, существует риск очень отрицательных последствий", - сказала фон дер Ляйен.

"Мы четко обозначали сегодня нашу позицию китайскому руководству и призвали его пересмотреть его точку зрения", - добавила председатель Европейской комиссии, отметив, что ЕС продолжает поддерживать контакт по этой теме с партнерами по "группе семи".

В мае премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

Законопроект по национальной безопасности Гонконга, разрабатываемый Постоянным комитетом ВСНП (ПК ВСНП), предусматривает формирование механизма по обеспечению безопасности, в частности, потребует от правительства города возглавить основную часть правоприменительной практики, сообщило в субботу китайское информагентство "Синьхуа".

Предусмотрено также создание комиссии во главе с главой исполнительной власти, которая будет иметь в своем составе советника центрального правительства.

В проекте закона будет указано, какие новые институты власти будут созданы в Гонконге центральным правительством и местными властями, и что на материке должно быть создано Управление комиссара национальной безопасности КНР в специальном административном районе Гонконг.

Закон будет гарантировать свободу выражения мнений, печати, публикаций, ассоциаций, собраний.

"Принципы верховенства права будут поддерживаться при предотвращении, пресечении и наказании преступлений, угрожающих национальной безопасности", - говорится в сообщении. Они включают права, связанные с уголовными процессами, включая презумпцию невиновности и право подозреваемых и обвиняемых на защиту.

Агентство отмечает, что законопроект, состоящий из шести глав и 66 статей, четко определяет, какие четыре вида преступлений относятся к угрозам национальной безопасности: сепаратизм, действия, направленные на подрыв государственной власти, сговор с иностранными силами с целью нанесения вреда национальной безопасности и терроризм.

"Синьхуа" распространило сообщение по окончании трехдневного заседания ПК ВСНП, однако информация о том, что законопроект рассматривался в ходе заседания, не поступала.

Власти США, Австралии, Канады и Великобритании в свою очередь опубликовали ранее совместное заявление, в котором выражалась глубокая обеспокоенность в связи с решением Пекина распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.