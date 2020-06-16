Политика

17:45 16.06.2020

В четверг пройдет видеоконференция лидеров "Восточного партнерства"

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В четверг пройдет видеоконференция лидеров "Восточного партнерства"

Президент Европейского совета Шарль Мишель созывает встречу лидеров "Восточного партнерства" в формате видеоконференции на 18 июня, сообщает пресс-служба представительства Евросоюза в Украине.

"В конференции примут участие: Главы государств и правительств 27 стран-членов ЕС; Лидеры стран-участниц "Восточного партнерства": Азербайджана, Беларуси, Армении, Грузии, Республики Молдова и Украины", - говорится в обнародованном во вторник сообщении.

Во время встречи будет председательствовать президент Европейского совета Шарль Мишель.

Также в конференции примут участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель.

"Во время встречи лидеры в очередной раз подтвердят стратегическую важность Восточного партнерства. Также они подчеркнут важность солидарности во времена кризиса COVID-19, включая весомую поддержку, которую Евросоюз оказывает для борьбы с последствиями вспышки эпидемии в регионе Восточного партнерства", - говорится в информации.

Кроме того, лидеры обсудят долгосрочные программные цели инициативы. Также они коснутся темы развития ключевых достижений "Восточного партнерства" после 2020 года, которые должны быть утверждены во время оффлайн-саммита в начале 2021 года.

Теги: #ес #видеоконференция #восточное_партнерство
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