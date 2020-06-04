Политика

14:40 04.06.2020

Лукашенко потребовал от нового правительства решить проблему зависимости Беларуси от рынка РФ

2 мин читать
Лукашенко потребовал от нового правительства решить проблему зависимости Беларуси от рынка РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от нового состава правительства страны окончательно решить проблему зависимости от одного рынка - российского.

"Нет экспорта - нет валюты. Причем проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки", - заявил Лукашенко на совещании в четверг. Главу государства цитирует его пресс-служба.

Он напомнил, что ранее уже были приняты решения о необходимости развития экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья, поиска новых рынков, и в этом направлении нужны серьезные подвижки.

В целом Лукашенко назвал правительство "экономическим штабом и центром выработки важнейших решений". "Необходимо найти формы и инструменты, которые заставят всю систему государственных органов обеспечивать выполнение главной цели - достижение устойчивого сбалансированного экономического роста с темпами выше среднемировых. Другого выхода нет", - считает он.

Президент также отметил, что в Беларуси открытая экономика, однако меры для защиты собственного рынка принимать все же необходимо. "Наш внутренний рынок невелик, но и отдавать его ни в коем случае никому нельзя. Это тот вопрос, который стоит перед правительством, и то правительство не решило этот вопрос", - констатировал Лукашенко.

При этом экономический рост должен быть не только за счет внутреннего рынка, но преимущественно за счет экспорта и внешнего спроса, добавил президент.

Лукашенко в четверг назначил новый состав белорусского правительства. Новым премьером стал Роман Головченко, который ранее занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Теги: #лукашенко #нефть #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:16 03.06.2020
Нефть дешевеет, несмотря на снижение запасов в США, Brent - $39,19 за баррель

Нефть дешевеет, несмотря на снижение запасов в США, Brent - $39,19 за баррель

04:50 03.06.2020
В ОБСЕ призвали власти Беларуси прекратить задержания активистов и провести открытые выборы президента

В ОБСЕ призвали власти Беларуси прекратить задержания активистов и провести открытые выборы президента

18:55 02.06.2020
Нефть во вторник дорожала до максимума почти за три месяца, Brent торгуется на уровне $39,18 за баррель

Нефть во вторник дорожала до максимума почти за три месяца, Brent торгуется на уровне $39,18 за баррель

15:04 01.06.2020
Беларусь с 1 июня повышает ставки экспортных пошлин на нефть

Беларусь с 1 июня повышает ставки экспортных пошлин на нефть

15:24 30.05.2020
Число случаев COVID-19 в Беларуси превысило 41 тыс.

Число случаев COVID-19 в Беларуси превысило 41 тыс.

16:46 29.05.2020
Белорусы не будут голосовать за президента-женщину, считает Лукашенко

Белорусы не будут голосовать за президента-женщину, считает Лукашенко

14:44 29.05.2020
Нефть увеличила падение на фоне роста напряженности между США и КНР

Нефть увеличила падение на фоне роста напряженности между США и КНР

14:17 28.05.2020
Азербайджан может начать совместную переработку нефти в Беларуси

Азербайджан может начать совместную переработку нефти в Беларуси

13:46 28.05.2020
Число заразившихся Covid-19 в Беларуси приблизилось к 40 тыс., умерли 219 человек

Число заразившихся Covid-19 в Беларуси приблизилось к 40 тыс., умерли 219 человек

09:47 28.05.2020
Экспорт иранской нефти в Венесуэлу не противоречит международному праву - иранский дипломат

Экспорт иранской нефти в Венесуэлу не противоречит международному праву - иранский дипломат

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада дала добро на назначение Ткаченко министром культуры

Рада поддержала назначение Стефанишиной вице-премьером по евроинтеграции

Рада отправила на доработку в Кабмин программу деятельности правительства

Зеленский о борьбе с контрабандой: если надо будет побыть без кофе, лосося или хамона – переживём, но пропускать за 500$ на таможне не будут

Зеленский: у нас будет вице-премьер по ОПК или промполитике, один из кандидатов – Немилостивый

ПОСЛЕДНЕЕ

Разумков считает, что Кабмин должен обнародовать меморандум с МВФ

Рада изменила порядок подтверждения соответствия информационной системы требованиям по защите информации

Рада разрешила ВСП продлевать срок командировок судей

Рада поддержала во втором чтении законопроект о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО

Рада продлила на год полномочия региональных служб по ветеринарно-санитарному контролю на границе

Рада продлила срок присуждения научной степени кандидата или доктора наук и выдачу соответствующих дипломов

Ляшко пояснил, что Зеленский 3 июня в Хмельницком проверил, как будут работать кафе после снятия карантинных ограничений

Зеленский: Ткаченко – нормальная кандидатура, а для Одесской киностудии нужно находить инвестиции

МВД не собирается скрывать факты нарушений со стороны полицейских и обеспечит немедленную реакцию

Программа деятельности Кабмина требует доработки, поскольку была разработана до коронавируса – Зеленский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА