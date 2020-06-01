"Слуга народа" предлагает рассмотреть программу действий правительства в четверг - Корниенко

Фракция "Слуга народа" предлагает Верховной Раде рассмотреть программу действий правительства в четверг, 4 июня, заявил первый заместитель председателя-фракции Александр Корниенко.

"Касательно программы правительства: мы предлагаем перенести ее рассмотрение на четверг, чтобы мы во вторник и среду подработали над законами и в четверг уже посвятить время голосованию за программу действий правительства", - заявил Корниенко в понедельник на заседании согласительного совета парламента.

"Слуга народа" предлагает также отменить вечерние заседания Верховной Рады во вторник и четверг и сохранить режим работы до 15:00 в эти дни, а график работы в среду оставить неизменным для того, чтобы депутаты могли поработать в комитетах.

"Если такое предложение получит поддержку, я бы попросил регламентный комитет помочь нам с организацией этого предложения", - добавил первый заместитель председателя фракции.