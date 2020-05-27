В КС поступило представление депутатов о неконституционности закона о предотвращении «законодательного спама»

В Конституционный суд (КС) поступило представление народных депутатов о соответствии Конституции изменений в Регламент Верховной Рады о противодействии злоупотреблений парламентариями своими правами, сообщает КС.

«В Конституционный Суд Украины 27 мая поступило конституционное представление 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Закона Украины «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры» от 16 апреля 2020 № 561-IX», - говорится в сообщении суда, размещенном на странице в Фейсбук.

По информации КС, субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый Закон Украины не соответствует ряду статей Основного Закона.

В своем представлении, текст которого размещен на сайте суда, депутаты просят суд о безотлагательном рассмотрении данного представления, поскольку речь идет о нарушении прав парламентариев.

Авторы представления апеллируют к тому, что при внесении изменений в действующие законы содержание и объем существующих права и свобод не могут быть ограничены. Принятый же закон, как отмечают парламентарии, предусматривает лишение народного депутата права надлежащим образом отстаивать законодательную инициативу, в том посредством внесения правок и предложений в проекты законов.

Среди авторов депутатского представления - парламентарии от фракции «Батькивщина»: Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Вадим Ивченко, Валерий Дубиль .

Как сообщалось, 24 апреля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры" № 561-IX, принятый парламентом 16 апреля.

"Согласно документу, в случае представления к законопроекту, который готовится ко второму чтению (кроме проекта кодекса, рассматриваемому Верховной Радой по специальной процедуре), предложений, поправок в количестве, в пять раз или более превышающем количество статей проекта первичного законодательного акта или количество пунктов проекта о внесении изменений в первичных законодательных актов, но не менее 500 предложений, поправок, такой законопроект может рассматриваться по особой процедуре", - говорится в сообщении.

Особая процедура применяется по предложению, подписанному не менее чем одной третью народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, поддержанным решением парламента, принятым на пленарном заседании большинством голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, при условии предоставления народным депутатам сравнительной таблицы и сопроводительных документов к ней.