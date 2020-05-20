Рада ратифицировала Конвенцию Совета Европы о доступе к официальным документам

Верховная Рада ратифицировала Конвенцию Совета Европы о доступе к официальным документам.

За законопроект о ратификации (№0032) на пленарном заседании в среду проголосовали 305 народных депутатов.

Конвенция гарантирует право на доступ по требованию к официальным документам, которые находятся в распоряжении государственных органов.

Конвенция регулирует возможные ограничения относительно реализации этого права, определяет механизмы процедуры доступа к официальным документам.

В законопроекте уточняется, что Украина вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации не гарантирует полного выполнения обязательств, предусмотренных конвенцией на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Крыму и Севастополе до полного восстановления конституционного строя Украины на этих территориях.

Конвенция была принята 18 июня 2009 года в городе Тромсе. В настоящее время ее подписали 17 государств – членов Совета Европы, ратифицировали 9 государств – членов Совета Европы. Представитель Украины подписал конвенцию 12 апреля 2018 года.