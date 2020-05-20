Политика

12:45 20.05.2020

Рада ратифицировала Конвенцию Совета Европы о доступе к официальным документам

1 мин читать
Рада ратифицировала Конвенцию Совета Европы о доступе к официальным документам

Верховная Рада ратифицировала Конвенцию Совета Европы о доступе к официальным документам.

За законопроект о ратификации (№0032) на пленарном заседании в среду проголосовали 305 народных депутатов.

Конвенция гарантирует право на доступ по требованию к официальным документам, которые находятся в распоряжении государственных органов.

Конвенция регулирует возможные ограничения относительно реализации этого права, определяет механизмы процедуры доступа к официальным документам.

В законопроекте уточняется, что Украина вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации не гарантирует полного выполнения обязательств, предусмотренных конвенцией на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Крыму и Севастополе до полного восстановления конституционного строя Украины на этих территориях.

Конвенция была принята 18 июня 2009 года в городе Тромсе. В настоящее время ее подписали 17 государств – членов Совета Европы, ратифицировали 9 государств – членов Совета Европы. Представитель Украины подписал конвенцию 12 апреля 2018 года.

Теги: #ратификация #ес #документы #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:07 20.05.2020
В "Слуге народа" инициируют создание парламентской ВСК по расследованию информации о якобы влиянии Байдена на Порошенко

В "Слуге народа" инициируют создание парламентской ВСК по расследованию информации о якобы влиянии Байдена на Порошенко

12:12 20.05.2020
Зеленский не намерен распускать Раду, пока "Слуга народа", монобольшинство, голосует за важные для страны законы

Зеленский не намерен распускать Раду, пока "Слуга народа", монобольшинство, голосует за важные для страны законы

11:56 20.05.2020
Рада направила на повторное первое чтение законопроект об изменениях в закон об СБУ

Рада направила на повторное первое чтение законопроект об изменениях в закон об СБУ

16:28 19.05.2020
СУП призвал Раду принять законопроект о введении на фармрынке Украины "положения Болар"

СУП призвал Раду принять законопроект о введении на фармрынке Украины "положения Болар"

15:23 19.05.2020
Рада отправила на повторное первое чтение законопроект "О медиа"

Рада отправила на повторное первое чтение законопроект "О медиа"

14:07 19.05.2020
Рада намерена разрешить реконструировать дороги без получения разрешения на стройработы

Рада намерена разрешить реконструировать дороги без получения разрешения на стройработы

14:06 19.05.2020
Рада намерена разрешить "Укрпоште" предоставлять финуслуги и открывать почтовые счета

Рада намерена разрешить "Укрпоште" предоставлять финуслуги и открывать почтовые счета

13:02 19.05.2020
Рада во втором чтении поддержала законопроект по безопасности в ядерной сфере, который позволит "Энергоатому" привлечь EUR200 млн кредита

Рада во втором чтении поддержала законопроект по безопасности в ядерной сфере, который позволит "Энергоатому" привлечь EUR200 млн кредита

12:26 19.05.2020
Рада внесла изменения в закон о системе иновещания, обязав МПИУ согласовывать программную политику с уполномоченным органом

Рада внесла изменения в закон о системе иновещания, обязав МПИУ согласовывать программную политику с уполномоченным органом

11:49 19.05.2020
Рада разблокировала подписание банковского закона, необходимого для новой программы с МВФ

Рада разблокировала подписание банковского закона, необходимого для новой программы с МВФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СЛУГА НАРОДУ ПОРОШЕНКО РАДА БАЙДЕН

В "Слуге народа" инициируют создание парламентской ВСК по расследованию информации о якобы влиянии Байдена на Порошенко

ЗЕЛЕНСКИЙ ЕРМАК АУДИОЗАПИСИ

Зеленский: "дело Ермака" пустое, я знаю, кто делал эти записи и кто хотел шантажировать ими меня для увольнения Ермака

МЭР ЧЕРКАССЫ ВЫБОРЫ

Мэр Бондаренко Зеленскому: Вам на местных выборах в Черкассах нечего ловить

ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫК

Языковой вопрос в Украине в целом не стоит - Зеленский

ЗЕЛЕНСКИЙ ОЛИГАРХИ

Президент отрицает влияние олигархов на назначения на топ-должности, однако допускает договоренности

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский порекомендовал Кличко подключиться к вопросу "Укрбуда"

Зеленский: "дело Ермака" пустое, я знаю, кто делал эти записи и кто хотел шантажировать ими меня для увольнения Ермака

Мэр Бондаренко Зеленскому: Вам на местных выборах в Черкассах нечего ловить

Языковой вопрос в Украине в целом не стоит - Зеленский

Президент отрицает влияние олигархов на назначения на топ-должности, однако допускает договоренности

Зеленский о Баканове: такого честного главы СБУ в Украине не было

Зеленский: если окажется, что подозреваемые в деле Шеремета невиновны, будут сделаны кадровые выводы

Зеленский о втором президентском сроке: "Я подумаю"

Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным по Донбассу, напомнил о сроке в один год на реализацию Минских договоренностей

Президент: "дело Гандзюк" в суде, заказчики будут за решеткой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА