Зеленский заявил, что не допустит установления на местных выборах надуманных барьеров для региональных партий

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что не допустит установления на предстоящих местных выборах в стране надуманных барьеров для региональных партий

"Дело в том, что в отдельных политических партиях активизировался вирус, который сидит в них последние 28 лет. Этот вирус называется "хитросделанность". Понимая свои мизерные шансы на местных выборах, некоторые партии пытаются изменить законодательство и установить надуманные барьеры для региональных партий. Таким образом, старые политики хотят, несмотря на политическую волю жителей области, "пролезть" в местные органы власти. Фактически – лишить небольшие партии и беспартийных граждан возможности изменять свой регион к лучшему", - сказал он в видеообращении к украинцам в среду.

Зеленский подчеркнул, что не допустит этого. "Право быть избранным – это конституционное право каждого гражданина Украины, и президент является гарантом соблюдения этого права. Поэтому никаких "двух третей", или "пяти процентов", или других "схем" не будет. Это позиция и моя, и партии "Слуга народа", - заявил он.

Президент сказал, обращаясь к "старым политикам": "Если в каком-то регионе нашей страны у вас нет поддержки, то менять нужно свои поступки, а не избирательное законодательство".