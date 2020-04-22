Политика

19:42 22.04.2020

Зеленский: если генпрокурор Венедиктова не покажет результат, будет новый генпрокурор

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Зеленский: если генпрокурор Венедиктова не покажет результат, будет новый генпрокурор

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что ожидает от нового генерального прокурора Ирины Венедиктовой конкретных результатов, которых не было у ее предшественника Руслана Рябошапки, или в противном случае в Украине будет новый генпрокурор.

"Был один генеральный прокурор (Руслан Рябошапка – ИФ). Он показал результат, который был низким. Поэтому уволен этот генеральный прокурор, взяли другую (Ирину Венедиктову – ИФ), будем ждать результата. Если она не покажет результат – будет третий генеральный прокурор", - сказал он в фильме "Год президента Зеленского", подготовленном Офисом президента и демонстрируемом в среду на украинских телеканалах.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский своими указами 17 марта 2020 года уволил Ирину Венедиктову с должности и.о. директора Государственного бюро расследований и назначил ее генеральным прокурором.

Теги: #президент #генпрокурор
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