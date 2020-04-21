Политика

18:28 21.04.2020

Профильный комитет Рады рассмотрел 15% поправок к банковскому законопроекту и продолжит работу в среду - нардеп

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Профильный комитет Рады рассмотрел 15% поправок к банковскому законопроекту и продолжит работу в среду - нардеп

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел 15% из 16 тыс. поправок к законопроекту №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" и продолжит работу в среду утром, сообщил заместитель главы комитета Ярослав Железняк.

"Комитет ушел на перерыв - до 10 утра (22 апреля - ИФ). Из интересного - изменения в Гражданский кодекс не набрали необходимого количества голосов. Завтра комитет или вернется к этому вопросу, или будет уже его рассматривать по каждой поправке", - сообщил Железняк журналистам по итогам заседания комитета в среду.

Как сообщалось, профильный комитет приступил к рассмотрению поправок к данному законопроекту, принятие которого необходимо для дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом, во вторник. Заседание проходило в онлайн-формате.

Теги: #комитет #законопроект #банки #рада
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