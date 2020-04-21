Процесс обучения Зеленского на посту президента будет продолжаться - нардеп фракции "Голос" Совсун

Первый год президентства Владимира Зеленского ознаменовался периодом его обучения на занимаемой должности и этот процесс может продолжаться ещё несколько лет, заявила депутат фракции и заместитель руководителя партии "Голос" Инна Совсун.

"На протяжении первого года президентства Зеленского все очень много учились. С одной стороны - граждане Украины, особенно избиратели президента изучали, что же может, а что не может сделать президент и достаточно ли просто поверить человеку в его искренность, чтобы получить те изменения, которых все так ждут. С другой стороны - президент точно также много учился, ведь весь его предыдущий профессиональный опыт уж точно не готовил его к управлению страной, которая воюет с агрессором, столкнулась с экономическим спадом, эпидемией, пожарами. Для этого всего было недостаточно того опыта, который был у президента на момент занятия должности", - заявила Совсун агентству "Интерфакс-Украина".

Депутат не исключает, что период обучения президента Владимира Зеленского может длиться ещё несколько лет.

"Президент, конечно, должен был учиться. Учиться формировать команду, учиться принимать сложные решения, учиться управлять страной исходя из стратегических задач, а не популистских обещаний. Пока что президенту далеко не все из этого удается и, думаю, этот процесс обучения, к сожалению, будет продолжаться и в дальнейшие годы", - добавила заместитель руководителя партии "Голос".