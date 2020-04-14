Количество ежедневных тестирований на коронавирус в Украине увеличено в 3 раза – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в стране увеличивается количество ежедневных тестирований на наличие коронавируса.

"Сегодня мы наращиваем количество тестирований на коронавирус. Сейчас количество ежедневных тестирований увеличено в три раза. Это очень важно, ведь своевременное выявление вируса помогает остановить его распространение и спасает жизни украинцев", - сказал он в видеообращении к украинцам во вторник.

Зеленский призывал всех граждан, кто контактировал с больным или имеет признаки ОРВИ, обращаться к семейному врачу. "Если у вас его нет – в скорую помощь. Заболеть коронавирусом – не стыдно. Пожалуйста, не бойтесь. И тем более не думайте, что как-то оно само обойдется. Обращайтесь к врачу и проходите тестирование", - указал он.