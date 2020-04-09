Политика

14:59 09.04.2020

На запланированное создание электронного реестра финотчетности партий в бюджете–2020 нет средств - глава НАПК

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На запланированное создание электронного реестра финотчетности партий в бюджете–2020 нет средств - глава НАПК

Реестр политических публичных финансов должен быть готов до середины июля текущего года, однако на его создание не предусмотрено средств в государственном бюджете на 2020 год, поэтому вопрос его финансирования обсуждается с зарубежными партнерами, заявляет глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков.

Как сообщает сайт Верховной Рады, Новиков рассказал о подготовке к запуску реестра на заседании парламентского комитета по вопросам антикорупционной политики в режиме видеоконференции. Руководитель НАПК отметил, что 16 января 2020 года вступил в силу закон о предотвращении противодействия политической коррупции, который предусматривает создание в течение шести месяцев реестра политических публичных финансов.

"Главным риском реализации данной нормы закона является то, что в бюджете на текущий год не предусмотрено ни одной гривны на создание реестра электронной отчетности политических партий", - отметил Новиков.

В то же время, он сообщил, что в настоящее время вопрос финансирования создания реестра решается с международными партнерами.

По словам Новикова, в данный момент работа по созданию реестра не прекращается и идет по трем направлениям: проводится конкурс по разработке программного обеспечения для реестра, на который подали документы пять участников; есть договоренности по закупке серверов для реестра и решается вопрос кибербезопасности.

Он напомнил, что в настоящее время политические партии подают финансовые отчеты в бумажном виде. "Такая система предоставления отчетности политических партий является не удобной, как для партий, так и для граждан, которые хотят убедиться в добропорядочности той или иной политической силы", - сказал Новиков.

Теги: #партии #бюджет #напк #реестр
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