Политика

14:35 08.04.2020

Законопроект о Конституционном суде не учитывает позицию самого суда и предусматривает ограничение конституционных прав - КС

3 мин читать
Законопроект о Конституционном суде не учитывает позицию самого суда и предусматривает ограничение конституционных прав - КС

Конституционный суд Украины (КС) предостерегает от необоснованных законодательных изменений, которые могут ухудшить права человека в Украине и подчеркивает, что законопроект о внесении изменений в закон Украины "О Конституционном суде Украины" не учитывает позицию самого суда и содержит нормы ограничения конституционных прав.

"В Конституционном суде Украины изучают текст зарегистрированного в Верховной Раде Украины законопроекта № 3300 о внесении изменений в закон Украины "О Конституционном суде Украины" в части усиления независимости и улучшения эффективности функционирования органа конституционной юрисдикции. Предварительный анализ показал, что в этом законопроекте не учтен комплексный подход к предложениям Конституционного суда Украины, предоставленным парламенту, зато предусмотрены существенные ограничения определенных конституционных прав", - говорится в сообщении КС, размещенном на странице суда в соцсети Фейсбук в среду.

В КС отмечают, что суд в 2019г по собственной инициативе передал в Верховную Раду для использования при принятии изменений в законодательство пакет системных наработок, направленных на улучшение реализации принятой реформы на практике.

"В то же время, в обнародованном тексте законопроекта № 3300… не учтены предложения Конституционного суда, зато предусмотрены существенные ограничения определенных конституционных прав", - заявляют в суде.

В сообщении подчеркивается: "Конституционный суд Украины не одобряет попыток необоснованных законодательных изменений, которые могут ухудшить права человека в Украине, и настаивает, что такие изменения должны приниматься взвешенно, аргументировано, после проведения профессиональных дискуссий с привлечением экспертов, в том числе Венецианской комиссии, о чем неоднократно подчеркивал Совет Европы".

Вместе с тем, согласно сообщению, КС поддерживает проведение реформ, в частности, касающихся введения института конституционной жалобы. "25 апреля 2019г Конституционный суд принял первое решение по конституционной жалобе, которая касалась социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", - напоминают в суде.

"Однако, вопрос внесения изменений в закон Украины "О Конституционном суде Украины" должен, прежде всего, инициировать Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики с соответствующими наработками. Такое решение должно быть обусловлено защитой прав и свобод человека, в том числе юридических лиц, что следует из Конституции Украины и решений Конституционного суда Украины", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3300 об изменениях в закон "О Конституционном суде" в части усиления независимости и улучшения эффективности его функционирования, согласно которому предлагается перенести место расположения КС из Киева в Харьков, обязать всех судей уходить в отпуск одновременно и запретить подавать иски юридическим лицам.

Проект закона предусматривает также сокращение количества голосов судей в Сенате Конституционного суда, которые необходимы для принятия решения по конституционной жалобе: вместо 2/3 от состава Сената (6 из 9 судей – ИФ-У) предлагается сократить число голосов до 5.

Документом предлагается внести изменения в ст.78 закона о Конституционном суде, согласно которым Сенат или Большая палата КС могут выдать обеспечивающий указ для сопровождения конституционной жалобы. Ранее такой указ мог издаваться судом только в исключительных случаях.

Теги: #кс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:05 27.03.2020
КС признал неконституционным передачу Кабмину полномочий устанавливать материальное обеспечение прокуроров

КС признал неконституционным передачу Кабмину полномочий устанавливать материальное обеспечение прокуроров

15:25 28.02.2020
КС Украины признал неконституционным решение Кабмина ограничить льготы ветеранам войны и приравненных к ним лиц

КС Украины признал неконституционным решение Кабмина ограничить льготы ветеранам войны и приравненных к ним лиц

15:31 25.02.2020
В Раде думают над урегулированием ситуации с решением КС по Верховному суду

В Раде думают над урегулированием ситуации с решением КС по Верховному суду

18:27 19.02.2020
КС признал неконституционной ликвидацию Верховного суда Украины

КС признал неконституционной ликвидацию Верховного суда Украины

13:56 18.02.2020
КС признал неконституционным конкурс для судей Верховного суда - источник

КС признал неконституционным конкурс для судей Верховного суда - источник

16:37 15.01.2020
Комитет Рады рекомендует в течение месяца изменить законопроект о досрочном лишении мандата нардепа, отклоненный КС

Комитет Рады рекомендует в течение месяца изменить законопроект о досрочном лишении мандата нардепа, отклоненный КС

15:44 27.12.2019
У Зеленского не согласны с некоторыми аргументами КС по законопроекту об ответственности нардепов за прогулы и кнопкодавство - готовят новый

У Зеленского не согласны с некоторыми аргументами КС по законопроекту об ответственности нардепов за прогулы и кнопкодавство - готовят новый

13:28 19.12.2019
Рада приняла законопроект о приведении деятельности НКРЭКУ в соответствие с требованиями Конституции

Рада приняла законопроект о приведении деятельности НКРЭКУ в соответствие с требованиями Конституции

13:49 17.12.2019
КС признал конституционным законопроект об уменьшении состава Рады - источник

КС признал конституционным законопроект об уменьшении состава Рады - источник

12:24 17.12.2019
Рада отклонила постановление об обеспечении выполнения решения КС в сфере соцзащиты населения

Рада отклонила постановление об обеспечении выполнения решения КС в сфере соцзащиты населения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Подготовить ко второму чтению законопроект о невозврате банков возможно будет не раньше пятницы – нардеп Железняк

Зеленский: на действия мэра Запорожья уже отреагировали СБУ и МВД

В "Голосе" предлагают Кабмину изменить введенные в Украине карантинные меры

Семь нардепов подали к "банковскому" законопроекту больше, чем по тысяче поправок каждый

Нардеп Василевская-Смаглюк объясняет большое количество поданных к "банковскому" законопроекту правок нежеланием, чтобы его обжаловали в КС

ПОСЛЕДНЕЕ

Эксперты назвали неэффективной деятельность Зеленского в первом квартале 2020 года

Трамп подумывает, разумно ли продолжать финансирование ВОЗ

Новым пресс-секретарем Трампа станет сотрудница его предвыборной кампании Кейли Макинани

Нардепы, наплодившие более 16тыс. поправок, срывают принятие банковского закона на этой неделе при отсутствии реакции власти – Геращенко

Подготовить ко второму чтению законопроект о невозврате банков возможно будет не раньше пятницы – нардеп Железняк

Зеленский: на действия мэра Запорожья уже отреагировали СБУ и МВД

В "Голосе" предлагают Кабмину изменить введенные в Украине карантинные меры

Семь нардепов подали к "банковскому" законопроекту больше, чем по тысяче поправок каждый

Нардеп Василевская-Смаглюк объясняет большое количество поданных к "банковскому" законопроекту правок нежеланием, чтобы его обжаловали в КС

Экс-послы США в Украине в связи с пандемией Covid-19 предложили отменить международные санкции против РФ, если она выведет войска из Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА