Политика

15:29 02.04.2020

Дополнительный пакет помощи НАТО будет направлен на усиление роли Украины в обеспечении безопасности в Черноморском регионе

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Дополнительный пакет помощи НАТО будет направлен на усиление роли Украины в обеспечении безопасности в Черноморском регионе

Заместитель министра иностранных дел Украины, в ответственность которого входят вопросы евроатлантической интеграции, Егор Божок ожидает, что дополнительный пакет помощи НАТО будет направлен на активизацию усилий Киева и Тбилиси в обеспечении безопасности в Черноморском регион.

"Несомненно, безопасность Черноморского региона имеет стратегическое значение для НАТО. Я рад, что все союзники это в конечном итоге, кстати, и с нашей помощью, поняли. Безопасность и сдерживание России в Черном море невозможно без Украины и Грузии. Поэтому мы ожидаем, что дополнительный пакет помощи для Украины и Грузии, который союзники планируют принять сегодня, будет сосредоточен на более активном участии двух стран в усилиях НАТО по сдерживанию в Черном море. Мы были бы заинтересованы в расширении взаимной ситуационной осведомленности в регионе, увеличении числа совместных учений и маневров, укреплении потенциала НАТО за счет национальных возможностей морской и береговой обороны", - сказал Божок агентству "Интерфакс-Украина", комментируя планы союзников утвердить для Украины новый пакет помощи в рамках заседания министров иностранных дел НАТО, которое проходит в четверг в формате видеоконференции по причине ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

Одновременно с этим замминистра указал, что Украина также "уже доказала свою способность быть не только получателем, но и интегратором безопасности НАТО".

"Оборонный сектор Украины готов расширить свое практическое сотрудничество с НАТО, если союзники, наконец, откроют соответствующие рамки, присоединив нас к Программе расширенных возможностей НАТО, как это было сделано в отношении Грузии и ряда других таких же ближайших, как Украина, партнеров. Вчера генеральному секретарю НАТО было передано соответствующее письмо - обращение за подписью вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко, министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, министра обороны Украины Андрея Тарана", - сообщил он.

При этом Божок констатировал, что Украина благодарна НАТО и всем странам-членам, "которые уже стали фактическими союзниками, за постоянное внимание и поддержку нашей страны, а также Грузии в контексте продолжающейся агрессии со стороны России".

"Важно, чтобы это внимание и поддержку не уничтожила даже пандемия коронавируса, которую Кремль пытается использовать в своих интересах, чтобы снять санкции и склонить цивилизованный мир согласиться вернуться к статусу-кво после 2014 года", - подчеркнул замминистра.

Теги: #божок #нато
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