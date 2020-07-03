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13:56 03.07.2020

Замглавы МИД Божок назвал "ложью и манипуляцией" заявления Венедиктовой о нанесении им материального ущерба и разглашения гостайны

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Замглавы МИД Божок назвал "ложью и манипуляцией" заявления Венедиктовой о нанесении им материального ущерба и разглашения гостайны

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, который временно отстранен от должности по собственному желанию, назвал ложью и манипуляцией заявления генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой о нанесении им материального ущерба и разглашения государственной тайны из-за выполнения указа пятого президента Украины Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко первым замруководителя Службы внешней разведки.

"Заявления Венедиктовой о нанесении мной из-за выполнения указа Порошенко о назначении Семочко материального ущерба и разглашения государственной тайны являются ложью и манипуляцией. Так она прикрывает свои позорные действия и несоответствие занимаемой должности", - написал Божок в Twitter в пятницу.

Как сообщалось, Божок является фигурантом дела, по которому ГБР вручило подозрение народному депутату, пятому президенту Украины Петру Порошенко. В Офисе генпрокурора сообщили, что по данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки (СВР) Украины (на тот момент им был Егор Божок) к превышению им власти и служебных полномочий, то есть к умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины).

19 июня Божок попросил отстранить его от исполнения полномочий по должности в связи с тем, что Офис генпрокурора решил продлить следствие во внесенном в ЕРДР производстве по подозрению его в криминальном правонарушении.

"В связи с тем, что Генеральной прокуратурой Украины решено продлить следствие во внесенном в Единый реестр досудебных расследований производстве по подозрению меня в криминальном правонарушении, с целью обеспечения прозрачного расследования ситуации, которая сложилась, прошу отстранить меня от исполнения полномочий по должности заместителя министра иностранных дел Украины", - говорится в заявлении Божка на имя главы МИД Украины Дмитрий Кулебы, которое он опубликовал в Twitter.

Также Божок отметил, что попросил об отстранении сам, "чтобы вывести родной МИД из-под генпрокурорского "внимания".

23 июня Кабинет министров Украины отстранил Божка от выполнения обязанностей заместителя министра иностранных дел.

Теги: #божок #генпрокуратура #венедиктова
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