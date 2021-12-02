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11:35 02.12.2021

Замглавы МИД Божок подал в отставку

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Замглавы МИД Божок подал в отставку

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в четверг подал в отставку с занимаемой должности.

"Прошу освободить меня с должности заместителя министра иностранных дел Украины по собственному желанию", - говорится в тексте заявления от 2 декабря, копию которого Божок опубликовал в Тwitter.

Комментируя свое решение, он отметил, что расскажет о причинах спустя некоторое время. "Подал в отставку. Почему? Придет время, расскажу. Спасибо всем, с кем 20 лет плечом к плечу стояли на защите интересов Украины на международной арене. Честь имею!" – написал замглавы МИД.

Кабинет министров Украины назначил Божка заместителем министра иностранных дел Украины 13 марта 2013 года.

Украинский дипломат Егор Божок (1980 г.р.) с июня 2015 года – исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО, в сентябре 2017 года был назначен главой Службы внешней разведки Украины, после чего был назначем замглавы МИД.

Теги: #божок #отставка
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