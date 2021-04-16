Замглавы МИД Украины Божок заявил о реабилитации его судом и возвращении к дипломатической деятельности

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, который временно отстранен от должности по собственному желанию, сообщил, что Офис Генерального прокурора Украины завершил расследование относительно него, а суд полностью его реабилитировал.

"Офис Генпрокурора Украины завершил расследование, а суд полностью реабилитировал меня. Немедленно возвращаюсь к дипломатической деятельности, о чем уже проинформировал Дмитрия Кулебу и иностранных партнеров из ЕС, НАТО, G7. В условиях угрозы Родине не могу продолжать бездействие", - написал Божок в Twitter в пятницу.

Как сообщалось, Божок является фигурантом дела, по которому ГБР вручило подозрение народному депутату, пятому президенту Украины Петру Порошенко. В Офисе генпрокурора сообщили, что по данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки (СВР) Украины (на тот момент им был Егор Божок) к превышению им власти и служебных полномочий, то есть к умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины).

19 июня Божок попросил отстранить его от исполнения полномочий по должности в связи с тем, что Офис генпрокурора решил продлить следствие во внесенном в ЕРДР производстве по подозрению его в криминальном правонарушении.

"В связи с тем, что Генеральной прокуратурой Украины решено продлить следствие во внесенном в Единый реестр досудебных расследований производстве по подозрению меня в криминальном правонарушении, с целью обеспечения прозрачного расследования ситуации, которая сложилась, прошу отстранить меня от исполнения полномочий по должности заместителя министра иностранных дел Украины", - говорится в заявлении Божка на имя главы МИД Украины Дмитрий Кулебы, которое он опубликовал в Twitter.

Также Божок отметил, что попросил об отстранении сам, "чтобы вывести родной МИД из-под генпрокурорского "внимания".

23 июня Кабинет министров Украины отстранил Божка от выполнения обязанностей заместителя министра иностранных дел.