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11:33 23.06.2020

Кабмин отстранил Божка от выполнения обязанностей замминистра иностранных дел

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Кабмин отстранил Божка от выполнения обязанностей замминистра иностранных дел

Кабинет министров Украины отстранил Егора Божка от выполнения обязанностей заместителя министра иностранных дел.

"Поддержать заявление заместителя министра иностранных дел Украины Божка Егора Валерьевича об отстранении его от исполнения полномочий по должности заместителя министра иностранных дел Украины", - говорится в распоряжении правительства №706 от 19 июня.

Как сообщалось, Божок является фигурантом дела, по которому ГБР вручило подозрение народному депутату, экс-президенту Украины Петру Порошенко. В Офисе генпрокурора сообщили, что по данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки (СВР) Украины (на тот момент им был Егор Божок) к превышению им власти и служебных полномочий, то есть к умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины).

19 июня Божок попросил отстранить его от исполнения полномочий по должности в связи с тем, что Офис генпрокурора решил продлить следствие во внесенном в ЕРДР производстве по подозрению его в криминальном правонарушении.

"В связи с тем, что Генеральной прокуратурой Украины решено продлить следствие во внесенном в Единый реестр досудебных расследований производстве по подозрению меня в криминальном правонарушении, с целью обеспечения прозрачного расследования ситуации, которая сложилась, прошу отстранить меня от исполнения полномочий по должности заместителя министра иностранных дел Украины", - говорится в заявлении Божка на имя главы МИД Украины Дмитрий Кулебы, которое он опубликовал в Twitter.

Также Божок отметил, что попросил об отстранении сам, "чтобы вывести родной МИД из-под генпрокурорского "внимания".

Теги: #расследование #божок #кабмин
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