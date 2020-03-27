Политика

22:18 27.03.2020

Старт рынка земли намечено отсрочить до 1 июля 2021г и первые два года ограничить физлицами и 100га в одни руки – зампред фракции "Слуга народа"

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Старт рынка земли намечено отсрочить до 1 июля 2021г и первые два года ограничить физлицами и 100га в одни руки – зампред фракции "Слуга народа"

Новые правки в законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" предусматривают отсрочку запуска рынка до 1 июля 2021 года и ограничение его работы в первые два года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 га, сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук

"Начало рынка земли откладывается до 1 июля следующего года. (Он) будет стартовать с продажи только паев, которые принадлежат частным собственникам. То есть, речь не будет идти, как минимум в первые два года действия рынка земли, про государственные и коммунальные земли", – сказала она в эфире телеканала "Украина24" в пятницу после заседания фракции "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского.

По ее словам, также будет уменьшена максимальная концентрация земли для физических лиц на первые два года – до 100 га в один руки.

"После двух лет смогут уже и юридические лица покупать, и там порог будет такой, как сейчас (в законопроекте – ИФ) – 10 тыс. га в одни руки", – пояснила Кравчук.

Замглавы фракции пояснила, что это позволит поэтапно внедрять земельный рынок и смотреть, как он будет работать. "Если нужно, мы сможем вносить правки, но это достаточно сбалансированная модель, и она учитывает то, что действительно в ближайшие месяцы у нас не будет привлекательная экономическая ситуация. Но потом, в следующем году, когда уже заработает рынок земли, это будет таким трамплином и поможет Украине пойти на экономический (скачок)", – подчеркнула Кравчук.

Как сообщалось, принятие закона о рынке земель вместе с законом о регулировании банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект №3260 – ИФ) позволит Украины получить новую 3-летнюю программу расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда (МВФ) в объеме около $8 млрд, а также связанную с ней макрофинансовую помощь от ЕС (EUR500 млн) и кредит Всемирного банка (до $1,0 млрд).

Предполагается, что Верховная рада рассмотрит эти вопросы в понедельник, 30 марта.

Теги: #верховная_рада #рынок_земли #слуга_народа
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