Эрдоган: необходимо пересмотреть миграционные договоренности с ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил о необходимости пересмотра действующего миграционного соглашения между Турцией и ЕС в связи с проблемами на границе с Грецией, сообщило в пятницу агентство "Анадолу".

По его данным, Эрдоган в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель подчеркнул, что миграционные договоренности с ЕС более не работают и заявил о необходимости внести в них поправки.

Кроме того, Эрдоган заявил, что действия Греции, которая не пропускает мигрантов на свою территорию, является нарушением международного права.

Ранее на этой неделе власти Греции сообщали, что греческие пограничники пресекли около 30 тыс. попыток нарушения греческой границы со стороны Турции. Сообщалось, что греческие власти разрешили полиции применять водометы и слезоточивый газ для разгона мигрантов и подавления беспорядков.

Премьер Греции Кириакос Мицотакис в свою очередь заявлял, что ситуация с нелегалами на греческо-турецкой границе вышла далеко за пределы проблемы, связанной чисто лишь с беженцами.

"Это более не проблема, связанная только с беженцами. Это вопиющий удар Турции, которая использует доведенных до отчаяния людей для продвижения ее геополитических интересов и отвлечения внимания от ужасной ситуации в Сирии", - сказал он журналистам, выступая в греческой области Эврос на границе с Турцией.

"Десятки тысяч людей, которые попытались в несколько последних дней проникнуть в Грецию, - не из Идлиба. Они жили в безопасности в Турции на протяжении длительного времени, и большинство из них свободно говорит по-турецки", - добавил он.

ЕС и Турция в 2016 году подписали соглашение, по которому Евросоюз обязался выплатить Анкаре 6 млрд евро в качестве финансовой помощи для финансирования проектов по приему сирийских беженцев, Турция согласилась помочь остановить поток нелегальных мигрантов, направляющихся в Европу.