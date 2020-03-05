В "Евросолидарности" заявили о политических преследованияхс с целью уничтожения оппозиции

Президент Украины Владимир Зеленский пытается уничтожить оппозицию через политически мотивированные уголовные расследования, считает народный депутат фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.

"Наверное, это страх политической конкуренции, в первую очередь. И желание зачистить как информационное, так и политическое поле от тех политиков, которые могут быть эффективными, которые могут двигать Украину в сторону интеграции с Европейским Союзом, и которые имеют соответствующие политические команды, которые могут изменить ситуацию в стране", - заявила Сюмар в эфире телеканала "Прямой", сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

Она подчеркнула, что Зеленский пытается уничтожить все оппозиционное поле.

"И в первую очередь лидера оппозиции, которым очевидно сегодня является Петр Порошенко. Именно поэтому его пытаются зачистить путем политически мотивированных преследований", - подчеркнула Сюмар.

Как сообщалось, 20 ноября Государственное бюро расследований опубликовало полный перечень уголовных производств, где фигурирует Порошенко, в том числе: Злоупотребление служебным положением и вмешательства в деятельность судей судов Украины путем несвоевременного назначения их на должность, повлекшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты средств из Госбюджета Украины на выплату им заработной платы; Неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019: проведение конкурса в короткие сроки и постановление возможно незаконных решений об изменении порядка проведения конкурса; Вмешательство в деятельность судей Окружного админсуда Киев со стороны президента Украины, членов СНБО относительно решения об отмене национализации "Приват Банка".