Минздрав Украины возглавил Илья Емец

Верховная Рада поддержала назначение Илья Емца министром здравоохранения Украины.

Его назначение состоялось в среду вечером в ходе пакетного голосования за новый Кабинет министров Украины.

Емец родился 21 февраля 1956 года в Воркуте, Россия. В 1979 году окончил Киевский медицинский институт по специальности педиатрия, а в 1980 году – интернатура по детской хирургии в Детской больнице №2.

С 1992 по1997 год – врач-хирург отделения сердечной хирургии, реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Института сердечно-сосудистой хирургии АМН Украины.

В 1993 году – кардиохирург в Children’s Hospital (Сидней, Австралия), в 1994 году – штатный кардиохирург в Hospital for Sick Children (Торонто, Канада), в 1996 году – штатный кардиохирург в Royal Childrens Hospital (Мельбурн, Австралия), в 1998 году – работал штатным кардиохирургом в Hospital J. Cartier (Париж, Франция).

С 1997 года по 2003 год – заведующий отделением кардиохирургии и реанимации новорожденных Института сердечно-сосудистой хирургии АМН Украины.

В 2003 году – директор Государственного учреждения "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины";

В 2010-2011 годах – министр здравоохранения Украины в правительстве Николая Азарова.

С 2011 года по настоящее время – директор Государственного учреждения "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины".

Согласно декларации директор госучреждения "Научно-практический детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава" Емец в 2019 году заработал 859,723 тыс. грн, из которых 708,075 тыс. грн и 4,556 тыс. грн составила заработная плата, 144,787 тыс. грн – пенсия, 1,684 тыс. грн – проценты.

Согласно декларации Емца, на его банковских счетах 485,218 тыс. грн, $3,741 тыс. и EUR25,346 тыс. Также Емец указал в декларации 670 тыс. грн, $74 тыс. и EUR57 тыс. наличными.

Емец владеет квартирой (44,6 кв. м) в Киеве, жилым домом (375,5 кв. м) в Киеве и двумя земельными участками в Киеве и Остроге Ривненской области площадью 1,005 тыс. кв. м и 1,89 тыс. кв. м соответственно.

Кроме того, он задекларировал 50% капитала ООО "Парацельс" и наручные часы торговой марки Patek Philippe.

Емец является членом правления Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Украины.