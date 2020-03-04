Политика

19:53 04.03.2020

Минздрав Украины возглавил Илья Емец

2 мин читать
Минздрав Украины возглавил Илья Емец

Верховная Рада поддержала назначение Илья Емца министром здравоохранения Украины.

Его назначение состоялось в среду вечером в ходе пакетного голосования за новый Кабинет министров Украины.

Емец родился 21 февраля 1956 года в Воркуте, Россия. В 1979 году окончил Киевский медицинский институт по специальности педиатрия, а в 1980 году – интернатура по детской хирургии в Детской больнице №2.

С 1992 по1997 год – врач-хирург отделения сердечной хирургии, реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Института сердечно-сосудистой хирургии АМН Украины.

В 1993 году – кардиохирург в Children’s Hospital (Сидней, Австралия), в 1994 году – штатный кардиохирург в Hospital for Sick Children (Торонто, Канада), в 1996 году – штатный кардиохирург в Royal Childrens Hospital (Мельбурн, Австралия), в 1998 году – работал штатным кардиохирургом в Hospital J. Cartier (Париж, Франция).

С 1997 года по 2003 год – заведующий отделением кардиохирургии и реанимации новорожденных Института сердечно-сосудистой хирургии АМН Украины.

В 2003 году – директор Государственного учреждения "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины";

В 2010-2011 годах – министр здравоохранения Украины в правительстве Николая Азарова.

С 2011 года по настоящее время – директор Государственного учреждения "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины".

Согласно декларации директор госучреждения "Научно-практический детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава" Емец в 2019 году заработал 859,723 тыс. грн, из которых 708,075 тыс. грн и 4,556 тыс. грн составила заработная плата, 144,787 тыс. грн – пенсия, 1,684 тыс. грн – проценты.

Согласно декларации Емца, на его банковских счетах 485,218 тыс. грн, $3,741 тыс. и EUR25,346 тыс. Также Емец указал в декларации 670 тыс. грн, $74 тыс. и EUR57 тыс. наличными.

Емец владеет квартирой (44,6 кв. м) в Киеве, жилым домом (375,5 кв. м) в Киеве и двумя земельными участками в Киеве и Остроге Ривненской области площадью 1,005 тыс. кв. м и 1,89 тыс. кв. м соответственно.

Кроме того, он задекларировал 50% капитала ООО "Парацельс" и наручные часы торговой марки Patek Philippe.

Емец является членом правления Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Украины.

Теги: #министр #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:02 04.03.2020
Минздрав оказался не готов к реформе, у нового министра здравоохранения хватит смелости ответить на вызовы – НСЗУ

Минздрав оказался не готов к реформе, у нового министра здравоохранения хватит смелости ответить на вызовы – НСЗУ

17:30 04.03.2020
На должность министра здравоохранения нужно назначить человека, который продолжит изменения в системе – Скалецкая

На должность министра здравоохранения нужно назначить человека, который продолжит изменения в системе – Скалецкая

16:25 04.03.2020
Первый брифинг нового главы Минздрава будет посвящен коронавирусу - Зеленский

Первый брифинг нового главы Минздрава будет посвящен коронавирусу - Зеленский

15:11 04.03.2020
В Украине за неделю от гриппа скончались 6 человек – Минздрав

В Украине за неделю от гриппа скончались 6 человек – Минздрав

14:16 04.03.2020
Самоизоляция при распространении коронавируса безопасна – замминистра здравоохранения Украины

Самоизоляция при распространении коронавируса безопасна – замминистра здравоохранения Украины

13:26 04.03.2020
Минздрав работает в обычном режиме, смена руководства не обсуждается – замминистра

Минздрав работает в обычном режиме, смена руководства не обсуждается – замминистра

12:44 04.03.2020
Инфекционные больницы в рамках медреформы будут финансироваться через систему реагирования на ЧС – Ляшко

Инфекционные больницы в рамках медреформы будут финансироваться через систему реагирования на ЧС – Ляшко

12:44 04.03.2020
В Украине есть 6 подозрений на коронавирус – замминистра

В Украине есть 6 подозрений на коронавирус – замминистра

10:14 04.03.2020
Правительство Украины утвердило шесть разработанных Минздравом постановлений

Правительство Украины утвердило шесть разработанных Минздравом постановлений

11:26 03.03.2020
В Черновцах зафиксирован первый в Украине случай заражения новым корановирусом

В Черновцах зафиксирован первый в Украине случай заражения новым корановирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада может провести в четверг внеочередное заседание, на котором рассмотреть вопрос об отставке генпрокурора Рябошапки - источники

Рада назначила Кулебу главой МИД Украины

Рада назначила Тарана министром обороны Украины

Рада назначила Уманского главой Минфина

Рада утвердила новый состав Кабмина

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада может провести в четверг внеочередное заседание, на котором рассмотреть вопрос об отставке генпрокурора Рябошапки - источники

Рада назначила Кулебу главой МИД Украины

Рада назначила Тарана министром обороны Украины

Минфин Украины возглавил Игорь Уманский

Министром развития громад и территорий Украины стал Алексей Чернышов

Министром Кабмина стал Олег Немчинов

Малюська сохранил портфель министра юстиции Украины

Министром по вопросам ветеранов Украины стал Сергей Бессараб

Криклий сохранил кресло министра инфраструктуры Украины

Вадим Гутцайт стал министром молодежи и спорта Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА