МИД Украины указало послу Сербии на недопустимость попыток легализации оккупации Крыма

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Сербии в Украине Ацу Йовановича и подчеркнуло недопустимость попыток легализации Россией на международной арене оккупации Крыма.

"Внимание посла Сербии было привлечено к недопустимости попыток легализации Российской Федерацией на международной арене оккупации Автономной Республики Крым, а также передано требование, чтобы подобные факты не повторялись в будущем", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины в понедельник.

Министерство выразило глубокую обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой "Республики Крым".

Посол Сербии признал "указанный досадный факт" и подтвердил неизменность поддержки территориальной целостности и государственного суверенитета со стороны Сербии.