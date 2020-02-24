Политика

17:31 24.02.2020

МИД Украины указало послу Сербии на недопустимость попыток легализации оккупации Крыма

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МИД Украины указало послу Сербии на недопустимость попыток легализации оккупации Крыма

 Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Сербии в Украине Ацу Йовановича и подчеркнуло недопустимость попыток легализации Россией на международной арене оккупации Крыма.

"Внимание посла Сербии было привлечено к недопустимости попыток легализации Российской Федерацией на международной арене оккупации Автономной Республики Крым, а также передано требование, чтобы подобные факты не повторялись в будущем", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины в понедельник.

Министерство выразило глубокую обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой "Республики Крым".

Посол Сербии признал "указанный досадный факт" и подтвердил неизменность поддержки территориальной целостности и государственного суверенитета со стороны Сербии.

Теги: #крым #сербия #мид
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