"Голос" представит свой план деоккупации территорий

Парламентская фракция партии "Голос" в ближайшее время представит свой детальный план возвращения оккупированных украинских территорий Крыма и Донбасса, к работе над которым приглашает все политические силы в парламенте.

"Украине время занять твердую позицию и защитить свои интересы. Парламент должен наконец начать действовать и создать собственное решение. "Голос" уже имеет наработанный план. Мы призвали коллег по парламенту, экспертов и общественность к его созданию еще несколько месяцев назад. Поэтому мы выполнили свое обещание и готовы действовать дальше совместно со всеми фракциями", - сообщается на официальном сайте политсилы.

Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что полисилу "беспокоит те вещи, на которых, к сожалению, сейчас акцентируют представители власти", перечислив введение зоны свободной торговли с государством-оккупантом, и поставки воды в оккупированный Крым и совместное патрулирование с боевиками оккупированных территорий, подчеркнув, что "это недопустимо и опасно для государства".

"Именно поэтому наша фракция как конструктивная сила подготовила свой план возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Мы представим его в ближайшее время. Приглашаем всех, чтобы обсудить наш план и разработать совместное решение, поскольку это уже даже не политический вопрос - это вопрос безопасности нашей страны", - сказал Железняк.