Секретарь СНБО 15-17 февраля находится с рабочим визитом в Иране для обсуждения проблемных вопросов расследования авиакатастрофы 8 января

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 15-17 февраля находится с рабочим визитом в Исламской Республике Иран по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани для обсуждения проблемных вопросов расследования катастрофы украинского самолета.

Как сообщает пресс-служба СНБО Украины, в воскресенье Данилов почтил память украинцев, погибших 8 января в авиакатастрофе самолета Boeing-737-800 украинской компании "Международные авиалинии Украины".

Данилов вместе с послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком возложили цветы на месте трагедии украинского самолета.

Также в память о погибших было поставлено 11 свечей в Ванкском Соборе Святого Всеспасителя (храм Армянской Апостольской церкви).