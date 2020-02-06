Политика

14:39 06.02.2020

Комитет Рады по вопросам правовой политики поддержал создание рабгруппы по вопросам цифровизации правосудия – "Слуга народа"

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Комитет Рады по вопросам правовой политики поддержал создание рабгруппы по вопросам цифровизации правосудия – "Слуга народа"

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал создание рабочей группы по вопросам цифровизации правосудия, сообщает "Слуга народа" на своей странице в четверг в Фейсбуке.

"Отныне мы активно будем способствовать внедрению Единой системы электронного судопроизводства, которая позволит полностью автоматизировать работу судов и обмен информацией между судебными органами и участниками судебных дел. Она объединит всех причастных к правосудию. Такая диджитализация судебных процедур полностью согласуется с направлением внедрения стратегии "Государства в смартфоне", - приводит сайт слова народного депутата из фракции "Слуга народа" и главы рабочей группы Роман Бабий.

Как отмечается в сообщении, диджитализация судебных процедур позволит убрать бумажную документацию, ускорить судебные процедуры и рассмотрение дел, облегчить ход судебного процесса адвокатам и гражданам, когда не надо будет посещать суды для получения, подачи документов, ознакомление с делами.

Теги: #верховная_рада #слуга_народа
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