Политика

16:34 05.02.2020

В МИД Украины осудили незаконную поездку немецких политиков на временно оккупированные территории на Донбассе

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В МИД Украины осудили незаконную поездку немецких политиков на временно оккупированные территории на Донбассе

МИД Украины решительно осуждает визит представителей партии "Альтернатива для Германии" Гуннара Линдеманна, Рихарда Гретцингера и Хеннинга Дзодза на временно оккупированные украинские территории на Донбассе.

"Рассматриваем этот визит как неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, пренебрежение основополагающими принципами международного права и национальным законодательством Украины", - говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства, обнародованном в среду.

В МИД констатируют, что эти политики уже ранее нелегально посещали оккупированные территории Украины. "Это свидетельствует о сознательном нарушении ими национального законодательства Украины и международного права в угоду российской идеологии", - отмечают в министерстве и добавляют, что "такие действия будут учтены при определении юридической ответственности в соответствии с украинским законодательством".

При этом в МИД акцентируют, что демократические политические силы Германии поддерживают усилия федерального канцлера Ангелы Меркель в рамках "Нормандского формата" по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах, как и вообще позицию Федерального правительства по осуждению попыток российской агрессии против Украины, и, как следствие, отграничиваются от любых проявлений поощрение агрессивной политики РФ, направленной на подрыв украинской государственности.

"Ожидаем, что руководство партии "Альтернатива для Германии" так же осудит незаконные действия ее членов и будет пресекать подобные преступления в будущем".

Теги: #политики #германия #донбасс #мид
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