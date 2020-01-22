Политика

13:22 22.01.2020

Тимошенко инициирует создание ВСК по аудиту госкорпораций и госмонополий

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Тимошенко инициирует создание ВСК по аудиту госкорпораций и госмонополий

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступает за создание временной следственной комиссии Верховной Рады по аудиту государственных корпораций и государственных монополий.

"Наша инициатива - немедленно в Верховной Раде создать временную следственную комиссию по проверке, контролю и аудиту финансов государственных корпораций и монополий за последние шесть лет и посмотреть, что там делали, куда сливали наши деньги, почему они не попадали в бюджет, кто наживался на этих государственных финансовых потоках", - сказала Тимошенко на пресс-конференции в среду в Киеве.

Она напомнила, что по инициативе временной следственной комиссии можно возбуждать уголовное производство.

"Закон о временных следственных комиссиях принят, и нам надо им уверенно и неотложно пользоваться", - добавила лидер "Батькивщины".

Она рассказала, что "Батькивщина" сегодня направит всем фракциям парламента письма предложить кандидатуры в эту комиссию. "И мы в следующие несколько месяцев должны проверить каждую государственную корпорацию и каждую государственную монополию и стать инициаторами привлечения к уголовной ответственности всех, кто был замешен и продолжает коррумпированные действия сегодня на государственных финансовых потоках", - сказала Тимошенко.

Теги: #корпорации #тимошенко #батькивщина #госмонополия #вск
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