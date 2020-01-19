Политика

17:11 19.01.2020

Генсек ООН призвал к эффективному и контролируемому прекращению огня в Ливии

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Генсек ООН призвал к эффективному и контролируемому прекращению огня в Ливии

О необходимости прекратить огонь и недопустимости вмешательства в конфликт в Ливии заявил в Берлине в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Сегодня мы собрались, чтобы внести свой вклад в обеспечение мирного урегулирования ливийского кризиса, в котором так отчаянно нуждается народ Ливии, да и весь мир", - цитирует выступление генсека на открывшейся в столице ФРГ международной конференции по Ливии пресс-служба ООН.

Гутерриш отметил: "Мы вновь обращаемся ко всем, кто прямо или косвенно вовлечен в конфликт, с призывом сделать все возможное для обеспечения эффективного прекращения боевых действий и прекращения огня".

Он подчеркнул, что "непрекращающиеся, вопиющие нарушения введенного Советом Безопасности эмбарго на поставки оружия должны быть прекращены".

Гутерриш призвал стороны ливийского конфликта к "диалогу по политическим, экономическим и военным вопросам в рамках возглавляемого Ливией и принадлежащего Ливии инклюзивного процесса".

"ООН полностью привержена продолжению поддержки этого процесса. Мы собрались здесь сегодня для того, чтобы создать благоприятные международные условия для того, чтобы сами ливийцы могли объединиться для поиска решений", - сказал генеральный секретарь всемирной организации.

Он сообщил: "В Берлинском коммюнике вновь подтверждаются принципы, имеющие основополагающее значение для сохранения международного мира и безопасности, такие, как суверенитет и невмешательство и уважение международного права, включая резолюции Совета безопасности Организации Объединенных Наций".

В нем также предусмотрен "конкретный механизм последующих действий для поддержания динамики и отслеживания прогресса", сказал генсек.

"Мы должны перейти от слов к делу", - заявил Гутерриш.

Теги: #гутерриш #ливия #оон
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