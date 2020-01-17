Зеленский призвал Гончарука предложить новую концепцию зарплат в министерствах, ведомствах и госкомпаниях

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука предложить новую концепцию зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях.

"Прошу вас, чтобы вы предложили Офису президента и мне лично новую концепцию заработных плат всех министерств, всех ведомств, заместителей министров и любых других государственных компаний, их руководителей и заместителей. С пониманием, где мы живем с вами, и с пониманием тех или иных министров, где мы живем, в какой сложной ситуации, несмотря на их опыт, практику, и даже несмотря на их, простите за такое словосочетание, рыночную цену", - сказал Зеленский во время встречи с премьером в пятницу, видео которой распространено Офисом президента.

Зеленский подчеркнул, что эти зарплаты должны быть "нормальными" для сегодняшней ситуации в Украине, чтобы на них можно было жить, но с учетом положения дел в стране.

"Вот когда вы и ваше правительство поднимите экономику, тогда можно поднимать заработные платы. Если кто-то из министров не может работать на ту или иную зарплату, которую вы им предложите, но даже если это будет сложно, придется с ними прощаться", - указал он.

Как сообщалось, бывший вице-премьер-министр Украины и министр социальной политики Павел Розенко на своей странице в Facebook заявил, что зарплаты топ-чиновников выросли в 3,5-5 раз.

Премьер-министр Гончарук на своей странице в "Фейсбук" пояснил, что рост заработных плат членов правительства является частью борьбы с коррупцией во власти.

"Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти", - заявил он.

15 января нардеп Алексей Гончаренко на своем канале в Telegram сообщил, что Кабинет министров установил новую сетку зарплат для топ-чиновников – согласно решению правительства, размер должностных окладов министров устанавливается в размере двух прожиточных минимумов. Члены правительства также могут получать надбавку за эффективность в размере до 200% оклада, а заместители министров – премии за личный вклад в общие результаты работы, также до 200% оклада.