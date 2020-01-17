Политика

19:32 17.01.2020

Зеленский призвал Гончарука предложить новую концепцию зарплат в министерствах, ведомствах и госкомпаниях

2 мин читать
Зеленский призвал Гончарука предложить новую концепцию зарплат в министерствах, ведомствах и госкомпаниях

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука предложить новую концепцию зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях.

"Прошу вас, чтобы вы предложили Офису президента и мне лично новую концепцию заработных плат всех министерств, всех ведомств, заместителей министров и любых других государственных компаний, их руководителей и заместителей. С пониманием, где мы живем с вами, и с пониманием тех или иных министров, где мы живем, в какой сложной ситуации, несмотря на их опыт, практику, и даже несмотря на их, простите за такое словосочетание, рыночную цену", - сказал Зеленский во время встречи с премьером в пятницу, видео которой распространено Офисом президента.

Зеленский подчеркнул, что эти зарплаты должны быть "нормальными" для сегодняшней ситуации в Украине, чтобы на них можно было жить, но с учетом положения дел в стране.

"Вот когда вы и ваше правительство поднимите экономику, тогда можно поднимать заработные платы. Если кто-то из министров не может работать на ту или иную зарплату, которую вы им предложите, но даже если это будет сложно, придется с ними прощаться", - указал он.

Как сообщалось, бывший вице-премьер-министр Украины и министр социальной политики Павел Розенко на своей странице в Facebook заявил, что зарплаты топ-чиновников выросли в 3,5-5 раз.

Премьер-министр Гончарук на своей странице в "Фейсбук" пояснил, что рост заработных плат членов правительства является частью борьбы с коррупцией во власти.

"Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти", - заявил он.

15 января нардеп Алексей Гончаренко на своем канале в Telegram сообщил, что Кабинет министров установил новую сетку зарплат для топ-чиновников – согласно решению правительства, размер должностных окладов министров устанавливается в размере двух прожиточных минимумов. Члены правительства также могут получать надбавку за эффективность в размере до 200% оклада, а заместители министров – премии за личный вклад в общие результаты работы, также до 200% оклада.

Теги: #президент #поручение #зарплаты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:01 17.01.2020
Зеленский просит премьера Гончарука и его правительство наладить конструктивное взаимодействие с Верховной Радой Украины

Зеленский просит премьера Гончарука и его правительство наладить конструктивное взаимодействие с Верховной Радой Украины

19:56 17.01.2020
Зеленский считает неправильными высокие премии для руководителей "Нафтогаза", попросил Гончарука найти решение этой ситуации

Зеленский считает неправильными высокие премии для руководителей "Нафтогаза", попросил Гончарука найти решение этой ситуации

19:47 17.01.2020
Зеленский призвал Гончарука подумать над возможным кадровым усилением правительства

Зеленский призвал Гончарука подумать над возможным кадровым усилением правительства

19:28 17.01.2020
Зеленский решил дать Гончаруку и его правительству шанс работать дальше

Зеленский решил дать Гончаруку и его правительству шанс работать дальше

19:03 17.01.2020
В числе защитников Трампа в деле об импичменте будет юрист, участвовавший в расследовании против Клинтона – СМИ

В числе защитников Трампа в деле об импичменте будет юрист, участвовавший в расследовании против Клинтона – СМИ

19:02 15.01.2020
Нардеп Гончаренко направил в СБУ и Минобороны запросы о поездке Зеленского в Оман

Нардеп Гончаренко направил в СБУ и Минобороны запросы о поездке Зеленского в Оман

00:26 11.01.2020
Кандидат в президенты США Уильямсон завершает участие в предвыборной гонке

Кандидат в президенты США Уильямсон завершает участие в предвыборной гонке

21:05 09.01.2020
Зеленский пообещал родственникам погибших в авиакатастрофе в Тегеране украинцам необходимую помощь и дать ответы на причины трагедии

Зеленский пообещал родственникам погибших в авиакатастрофе в Тегеране украинцам необходимую помощь и дать ответы на причины трагедии

19:13 09.01.2020
Зеленский провел совещание оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы в Тегеране: озвучивать конкретные детали рано, рассматривается несколько версий

Зеленский провел совещание оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы в Тегеране: озвучивать конкретные детали рано, рассматривается несколько версий

19:13 08.01.2020
Президент Ирана Рухани выразил соболезнования в связи с крушением украинского самолета в Тегеране

Президент Ирана Рухани выразил соболезнования в связи с крушением украинского самолета в Тегеране

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский считает неправильными высокие премии для руководителей "Нафтогаза", попросил Гончарука найти решение этой ситуации

Зеленский призвал Гончарука подумать над возможным кадровым усилением правительства

Зеленский решил дать Гончаруку и его правительству шанс работать дальше

Офис генпрокурора повторно обратился к Ирану с требованием передать "черные ящики" сбитого под Тегераном самолета МАУ

Зеленский требует от правоохранителей за 2 недели установить причастных к записи разговоров на встрече Гончарука с представителями НБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

"Евросолидарность" направила запрос о причинах отсутствия руководителей Офиса президента, СБУ и МВД на совещании после авиакатастрофы в Иране

Партия "Голос" направила в СБУ и Офис президента запросы о пребывании на территории Украины иностранцев, нарушивших правила въезда в АР Крым

Офис генпрокурора повторно обратился к Ирану с требованием передать "черные ящики" сбитого под Тегераном самолета МАУ

Денисова призывает международные органы по правам человека отреагировать на нарушение прав украинских политзаключенных в РФ

ЕС продолжит сотрудничать с правительством Украины, независимо от того, уйдет ли оно в отставку

Зеленский требует от правоохранителей за 2 недели установить причастных к записи разговоров на встрече Гончарука с представителями НБУ

На следующей неделе в Украину приедет специальный представитель правительства Ирана - Пристайко

Гончарук заявляет, что передал Зеленскому заявление об отставке, написанное на имя спикера Рады

"Голос" расценивает заявление об отставке Гончарука как неуважение к Конституции, Раде и обществу

Правительство продолжит работу в штатном режиме до политического решения президента – Гончарук

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА