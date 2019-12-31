"Наш край" среди лидеров на выборах по партспискам на Днепропетровщине, отмечают в партии

По итогам параллельного подсчета, на первых выборах в Подгородненской городской ОТГ Днепропетровской области «Наш край» получил 15,05% голосов, заняв второе место, сообщает пресс-служба партии "Наш край".

Первое место заняла "Батькивщина", получив 15,78%, второе у партии "Наш край" – 15,05%.; третье заняла "Гражданская позиция" – 14,91%.

Также в Подгородненской городской ОТГ прошли "Слуга народа" (14,76%), РПЛ (12,47%), Оппоблок (10,11%), ОПЗЖ (9,74%) и "ЕС" (7,23%) .

В целом, "Наш край", "Батькивщину", "Гражданскую позицию" и "Слугу народа" будут представлять по 4 депутата, РПЛ и Оппоблок – по 3, ОПЗЖ и "ЕС" – по 2.

29 декабря 2019 года первые местные выборы состоялись в 6 объединенных территориальных общинах: в Днепропетровской области – в 3 ОТГ (Червоненской сельской, Черкасской поселковой, Подгородненской городской), во Львовской области – в 1 ОТГ (Нежуховской сельской), в Сумской области – в 1 ОТГ (Путивльской городской), в Черновицкой области – в 1 ОТГ (Кадубовецкой сельской).

Представители "Нашего края" одержали победу по партийным спискам на первых выборах в ОТГ, состовшихся 22 декабря. Тогда выборы по партийным спискам проходили только в Полтавской области в Зиньковской городской объединенной территориальной общины. Список «Нашего края» получил поддержку 29% избирателей (8 из 22 мандатов в совете). Кандидаты от партии победили в большинстве округов – в 19 из 26, но из-за несовершенства законодательства, «Наш край» получил лишь 8 мандатов.