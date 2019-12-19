"Евросолидарность" призывает Зеленского дать свою оценку заявлению Путина о "российской территории" Украины

Партия "Европейская солидарность" возмущена заявлениями президента РФ Владимира Путина о том, что часть территории Украины как суверенного государства может рассматриваться как "русские земли" и требует от президента Украины Владимира Зеленского дать публичную оценку таким заявлениям.

"Считаем, что эти заявления содержат в себе неприкрытую угрозу по дальнейшему развертыванию военной агрессии против Украины. Требуем от президента и верховного главнокомандующего Украины Владимира Зеленского дать публичную оценку таким заявлениям. Напоминаем, что подобные заявления Путина о "исторической принадлежности" Крыма Российской империи предшествовали аннексии и оккупации Крымского полуострова", - говорится в заявлении партии, обнародованном в четверг вечером.

В политсиле считают, что поведение президента РФ в очередной раз доказывает, что с нынешним режимом России нет смысла договариваться и "Путину верить нельзя"№.

"Европейская солидарность" отмечает, что залогом защиты суверенитета является проактивная дипломатическая позиция Украины, направленная на укрепление мировой антипутинской коалиции, на усиление политического и санкционного давления против Кремля, а также дальнейшее укрепление украинской армии, приведения ее к стандартам Североатлантического альянса с последующим приобретением Украиной членства в НАТО.