Политика

16:41 10.12.2019

Изменение санкций ЕС против РФ возможно только после разрешения украинского конфликта - Боррель

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Изменение санкций ЕС против РФ возможно только после разрешения украинского конфликта - Боррель

Любое существенное изменение в отношениях Евросоюза с Россией зависит от поиска надежного решения для конфликта на Украине, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Отношения с Россией критически зависят от того, будет ли найдено решение конфликта с Украиной. Без этого не будет изменений в санкциях, установленных Европейским союзом для России", - сказал глава дипломатии ЕС во вторник в Париже на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

При этом Боррель приветствовал договоренности, достигнутые накануне на "нормандском саммите" во французской столице. "Это предварительный шаг для продолжения политического диалога о полном выполнении минских соглашений", - отметил глава европейской дипломатии.

Со своей стороны, оценивая итог саммита в "нормандском формате", Ле Дриан заявил, что стороны "вошли в позитивную логику". По его словам, это "позитивная спираль, которую надо сохранить".

Теги: #нормандский_формат #ес #санкции_рф #жозеп_боррель
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