Если на место и.о. директора ГБР придет человек из Генпрокуратуры, расследования против Порошенко остановятся, убежден Труба

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба допускает, что с его уходом с должности и назначением временным исполняющим обязанности директора человека из Генеральной прокуратуры расследование дел, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко, будет остановлено.

"Большая вероятность того, что они (уголовные производства, в которых фигурирует фамилия Порошенко - ИФ) будут остановлены... Если врио будет кто-то из Генпрокуратуры", - сказал Труба журналистам в четверг в Киеве.

В частности, он пояснил это тем, что около двух месяцев на согласовании в Генпрокуратуре находится проект подозрения Порошенко по назначению членов Высшего совета правосудия.

"И до сих пор у нас нет результатов... Есть большие риски, что производства (где фигурирует имя Порошенко - ИФ) могут расследоваться не настолько прогрессивно", - сказал Труба.

Как сообщалось, Верховная Рада поддержала президентский законопроект №2116 "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности ГБР. В связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращаются полномочия действующего главы ГБР Романа Трубы и его заместителей, и начинается процесс по перезапуску органа.