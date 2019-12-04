Политика

13:37 04.12.2019

Новый закон о ГБР призван подчинить бюро президенту - Рабинович

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Новый закон о ГБР призван подчинить бюро президенту - Рабинович

Продажа земли, ущемление прав журналистов, подчинение Госбюро расследований президенту Владимиру Зеленскому – это лишь первые результаты работы некомпетентной власти, заявил народный депутат, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

"Государственное бюро расследований, которое сегодня реформировали, вчера открыло уголовное дело на сотрудников СБУ из-за слежки за народными депутатами от нашей фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь". Наверное, это и подтолкнуло власть к изменениям в структуре Бюро... Ничего страшного в этом мы не видим, будем общаться с новыми представителями ГБР", – цитирует Рабиновича пресс-служба ОПЗЖ в среду.

По его словам, новый закон о Госбюро расследований идет вразрез со всеми демократическими нормами и укрепляет единую вертикаль президента.

"Этот закон призван снять (директора ГБР Романа – ИФ) Трубу и все подчинить Зеленскому. "Трубный период", очевидно, закончен, он власть не устраивал (много, наверное, расследовал). А теперь появился вопрос: "Если глава ГБР будет назначаться президентом, то на кого глава Бюро будет работать? На общество, парламент или президента? Ответ очевиден", - подчеркнул политик.

Он также напомнил, что у фракции "Слуга народа" большинство в Раде и во всех комитетах – и даже если они идут против закона и морали, то ничего с этим поделать нельзя.

"Можно писать хоть в Лигу сексуальных реформ, но это ничего не даст. Если даже депутата Богдана Яременко, который проституткам писал, убрать не могут. Они даже следующую непленарную неделю сделали пленарной для того, чтобы принять свои законы. Им плевать на наше мнение! Они обещали "папе Соросу" продать землю в ускоренном режиме – они это и делают. Но они должны знать, что это станет финальным аккордом их режима", – предупредил сопредседатель фракции.

"… На СМИ оказывают давление, министры говорят, что нужно вводить общий стандарт новостей для журналистов... Но в целом, они говорят, мол, все хорошо! Единственное, поступления в бюджет за месяц сократились на 20 процентов, трудовой кодекс переписан так, что можно увольнять беременных, людей с инвалидностью, вводится 12 часовой рабочий день. К тому же землю продают, для людей рабские условия устанавливают, но все продолжают аплодировать!", – резюмировал Рабинович.

Теги: #гбр #опзж #рабинович
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