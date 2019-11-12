Политика

15:03 12.11.2019

Денисова будет способствовать защите шестерых крымских татар-фигурантов дела "Хизб ут – Тахрир" в обжаловании вынесенных в России приговоров

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Денисова будет способствовать защите шестерых крымских татар-фигурантов дела "Хизб ут – Тахрир" в обжаловании вынесенных в России приговоров

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова считает незаконными приговоры, вынесенные российским судом шестерым крымчанам-фигурантам дела ялтинской ячейки "Хизб ут – Тахрир", а также заявила о намерении способствовать защите осужденных в процессе обжалования приговора.

"Права крымских татар были нарушены с момента их незаконного задержания силовиками РФ по подозрению в их якобы участии в религиозной организации "Хизб ут – Тахрир", которая запрещена законодательством РФ. Поэтому со своей стороны буду способствовать стороне защиты в процессе обжалования незаконного приговора по сфабрикованному делу, чтобы восстановить нарушенные права граждан Украины", - написала Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Она также добавила, что согласно вынесенным приговорам, все осужденные граждане Украины после освобождения в течение года не смогут свободно перемещаться, и обязаны будут появляться в полицию. Украинский омбудсмен подчеркнула, что данная мера пресечения является "прямым нарушением права на свободное передвижение и выбора места жительства".

 

Теги: #крым #рф #денисова
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