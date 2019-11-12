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09:35 12.11.2019

Шестеро крымчан получили в России от 7 до 19 лет колонии за участие в деятельности ячейки "Хизб ут-Тахрир"

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Шестеро крымчан получили в России от 7 до 19 лет колонии за участие в деятельности ячейки "Хизб ут-Тахрир"

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отправил в колонию шестерых крымчан "за участие в деятельности ялтинской ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир" и покушение на захват власти в стране", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" из зала суда.

Муслим Алиев приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усейн Куку 12 лет, Вадим Сирук - 12 лет, Арсен Джеппаров - 7 лет и Рефат Алимов - 8 лет. Отбывать эти сроки они будут в колонии строгого режима.

В зависимости от роли и степени вины каждого приговор был вынесен по ч. 1,2 ст. 205.5 (участие в организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК России (покушение на насильственный захват власти).

Все шестеро были задержаны в феврале-апреле 2016 года. Обвиняемые в суде отрицали свою вину.

Верховный суд РФ в 2003 году признал "Хизб ут-Тахрир" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ.

Теги: #крым #рф #заключенные
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