Политика

17:28 10.11.2019

Встреча "нормандской четверки" может состояться 24 или 26 ноября

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Встреча "нормандской четверки" может состояться 24 или 26 ноября

Очередная "предварительная" дата встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) — это 24 или 26 ноября текущего года, сообщается в статье, опубликованной на "Зеркале недели. Украина" в воскресенье со ссылкой на источник в Офисе президента.

При этом, как сообщил собеседник издания, если такая встреча в эти даты не состоится, то до конца года лидеры уже не смогут собраться, и тогда вряд ли следует надеяться, что встреча "четверки" вообще состоится когда-либо.

Как ожидается, на встрече должны обсуждаться вопросы выполнения Минских соглашений, "формула Штайнмайера", "особый статус Донбасса", украинский контроль над границей с РФ, местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Как сообщалось, в конце октября глава МИД Украины Вадим Пристайко высказал надежду на встречу лидеров "нормандской четверки" в ноябре текущего года. Он также уточнил, что была предварительная дата проведения встречи лидеров "нормандской четверки", но не все на нее согласились.

Контактная группа по Украине на заседании 1 октября в Минске согласовала разведение войск в районе двух населенных пунктов на востоке Украины - Золотого и Петровского, что было одним из условий проведения саммита "Нормандской четверки". 8 ноября посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен заявила, что иностранные дипломаты, посетив участки разведения в Золотом и Петровском, убедились, что Украина выполнила свои обязательства необходимые для встречи в нормандском формате.

Теги: #норманский_формат #встреча
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