Политика

13:43 03.11.2019

В Офисе президента опровергли информацию о якобы стычке между Богданом и Бакановым

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В Офисе президента опровергли информацию о якобы стычке между Богданом и Бакановым

В Офисе президента Украины опровергли информацию о якобы драке между руководителем ОП Андреем Богданом и главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.

"Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца. В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие. Жаль что на него ведутся серьезные издания, которым доверяют люди", - написал он на своей странице в Facebook в воскресенье.

В субботу вечером журналист Станислав Речинский написал в своем Facebook, что "в среду (30 октября – ИФ) на Банковой подрались Баканов и Богдан" из-за кадровых назначений в СБУ. Позднее шеф-редактор "Левого берега" Соня Кошкина на своей странице в соцсети также написала, что якобы располагает подтверждениями информации о драке руководителя ОП и главы СБУ.

Теги: #опу #баканов #богдан
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