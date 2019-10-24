Главой Антирейдерской комиссии назначен замминистра юстиции Горовец

Главой Комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации назначен первый заместитель министра юстиции Евгений Горовец, сообщила пресс-служба Кабинета министров.

"Министерство юстиции продолжает обновлять состав Комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации. Новым главой Комиссии назначен первый заместитель министра юстиции Евгений Горовец", - цитирует министра юстиции Дениса Малюську пресс-служба Кабмина.

По словам Молюськи, кроме обновления состава Антирейдерской комиссии сейчас происходит формирование Экспертного офиса по вопросам государственной регистрации.

"Этот Экспертный офис придет на смену Комиссии. Он не просто будет рассматривать материалы жалоб и готовить выводы по ним, а и делать обобщения проблематики в сфере государственной регистрации, сразу формировать предложения изменений в законодательство и усовершенствования программного обеспечения государственных реестров. То есть иметь так называемый "единый цикл", - отметил он.

В свою очередь замминистра юстиции по государственной регистрации Ольга Онищук сообщила, что отныне заседания комиссии будут проходить в формате круглого стола, будет создана горячая линия для общения с жалобщиками, а решения будут базироваться на букве закона, несмотря на возможное давление со стороны СМИ и политиков.