Глава фракции "Слуга народа" предлагает ее членам пройти проверку на полиграфе для возобновления доверия к ним

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предлагает ее членам пройти проверку на полиграфе для возобновления к ним доверия из-за скандала с законопроектами о площадках для оценки недвижимости, написал он в Facebook.

"Я сразу сказал: если есть куча претензий друг к другу (одни - за площадки, другие - за оценщиков), то вижу единственным методом всеобщее прохождение полиграфа, чтобы возобновить доверие внутри", – написал Арахамия в среду.

Проверку на полиграфе проведут в среду, в частности, Арахамия и нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Она будет транслироваться в прямом эфире.

"Сообщаю: со мной детектор будет проходить глава фракции СН Арахамия. Прямая трансляция в 20.00", – написал Дубинский в Facebook.

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 18 октября не поддержал законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости" (№2047-д). В то же время комитет намерен разработать альтернативный законопроект.

"Не будет ни схемы Яценко, ни монополии оценщиков, ни бесконтрольного "ПроЗорро", ни непрозрачного СЕТАМ. Комитет еще в пятницу принял решение разработать соответствующее альтернативное решение или решения. Срок установили две недели. Первая рабочая группа в пятницу, 10.00, в комитете", – написал Дубинский в среду.