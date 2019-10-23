Политика

09:50 23.10.2019

Лукашенко по-русски назвал белорусский родным языком

1 мин читать
Лукашенко по-русски назвал белорусский родным языком

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в переписи населения, белорусский язык считает родным, сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

"О важности этой масштабной акции для дальнейшего развития страны излишне говорить не надо. Поэтому президент, безусловно, не остался от нее в стороне. Участие в переписи глава государства уже принял, еще на прошлой неделе. Заполнил переписные листы и передал их в Белстат", - сказала Эйсмонт. Ее слова приводит госагентство БелТА.

"Заполнял анкету президент на русском языке, в графе "родной язык" (усвоенный первым в раннем детстве) указал белорусский", - добавила она.

Перепись населения началась в Беларуси с 4 октября. Сбор персональных данных проводится тремя способами: на стационарных участках (с 4-30 октября), на специальном сайте (4-18 октября) и по месту жительства (21-30 октября).

Предварительные итоги переписи будут готовы до 3 февраля 2020 года, основные - до 1 июня 2020 года.

Последняя перепись населения проводилась в Беларуси в октябре 2009 года. По ее итогам, население Белоруссии составило около 9 млн 504 тыс. человек.

Между тем, по данным Белстата, на 1 января 2019 года население Белоруссии составляет более 9 млн 475 тыс. человек.

Теги: #лукашенко #язык #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:16 17.10.2019
Беларусь подписала договор о строительстве порта на Днепре за $20 млн

Беларусь подписала договор о строительстве порта на Днепре за $20 млн

11:55 11.10.2019
Лукашенко пригласил Зеленского с официальным визитом в Беларусь

Лукашенко пригласил Зеленского с официальным визитом в Беларусь

11:28 11.10.2019
Лукашенко считает важным не дать свергнуть действующие украинские власти

Лукашенко считает важным не дать свергнуть действующие украинские власти

11:01 08.10.2019
Лукашенко: мы оставили Зеленского с Донбассом один на один

Лукашенко: мы оставили Зеленского с Донбассом один на один

14:23 07.10.2019
Глава МИД Беларуси анонсировал визит Лукашенко в ЕС до конца года

Глава МИД Беларуси анонсировал визит Лукашенко в ЕС до конца года

23:34 06.10.2019
Отмена визита Могерини в Минск не отразится на отношениях Беларуси и ЕС - Хан

Отмена визита Могерини в Минск не отразится на отношениях Беларуси и ЕС - Хан

17:41 04.10.2019
Зеленский хотел бы, чтобы украинские телеканалы больше вещали в Беларуси, а белорусские - в Украине

Зеленский хотел бы, чтобы украинские телеканалы больше вещали в Беларуси, а белорусские - в Украине

17:24 04.10.2019
Товарооборот между Украиной и Беларусью должен превысить $6 млрд – Зеленский

Товарооборот между Украиной и Беларусью должен превысить $6 млрд – Зеленский

16:56 04.10.2019
На Форуме регионов Украины и Беларуси подписаны контракты примерно на $500 млн

На Форуме регионов Украины и Беларуси подписаны контракты примерно на $500 млн

16:27 04.10.2019
Лукашенко считает, что Украине и Беларуси под силу "замахнуться" на проведение Олимпийских игр

Лукашенко считает, что Украине и Беларуси под силу "замахнуться" на проведение Олимпийских игр

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Совет Нацбанка инициирует расширение своих полномочий и предоставление статуса руководящего органа НБУ

Украина и Япония обсудили возможности для углубления экономического и инвестиционного сотрудничества между государствами

Зеленский на встрече со Штайнмайером: "Нормандский формат" является ключевым для прекращения агрессии против Украины

Подготовка саммита "нормандского формата" не ведется из-за постоянно меняющихся позиций одной из сторон – Песков

МИД Германии выступает против признания Голодомора геноцидом – СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Совет Нацбанка инициирует расширение своих полномочий и предоставление статуса руководящего органа НБУ

Украина хочет создавать и экспортировать ИТ-продукт - Зеленский

Украина заинтересована в продолжении работы с Японским агентством международного сотрудничества

Зеленский вносит в Раду законопроект о разгосударствлении спиртовой отрасли

Украина и Япония обсудили возможности для углубления экономического и инвестиционного сотрудничества между государствами

Зеленский на встрече со Штайнмайером: "Нормандский формат" является ключевым для прекращения агрессии против Украины

Туск будет советовать лидерам ЕС перенести крайний срок Brexit

В Брюсселе ждут информацию о дальнейших шагах Лондона по Brexit

Палата общин отказалась от предложения Джонсона за три дня решить вопрос о ратификации Brexit

Британский парламент дал предварительное одобрение сделке по Brexit

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА